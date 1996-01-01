Туристы хотят отдохнуть, как в последний раз

В туристических компаниях Владивостока начался новогодний "сенокос". Причем в этом году наблюдается интересная тенденция - даже не слишком состоятельные клиенты стараются выкупить тур с высококлассным обслуживанием.

"Люди уже сейчас выкупают лучшие отели на лучших курортах самых популярных направлений - КНР, Вьетнам, Таиланд. Если в прошлом году интересовались экономической составляющей маршрута и просили менеджеров найти более подходящий вариант, то сейчас никто не торгуется, - сказали корреспонденту "ЗР" в одной из туркомпаний города. - Мы полагаем, что это типичная реакция русского человека на неопределенность. Если есть деньги, то их нужно потратить сейчас, пока не обесценились". В связи с этим стоимость туров на Новый год может вырасти, прогнозируют туроператоры.