1,5 сотни милиционеров ищут работу

Около 150 сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД по Приморскому краю в один день лишились работы. В минувший понедельник им вручили официальные уведомления об увольнении. Дело, впрочем, не в кризисе.

Как сообщал ранее "ЗР", два с половиной месяца назад Указом Президента УБОП фактически был ликвидирован как подразделение. На основе же УБОПов предполагалось создать подразделения по противодействию экстремизму и направленное на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Борьбу с общеуголовной организованной преступностью теперь возложили на уголовный розыск, а борьбу с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности - на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Начальник ликвидированного управления и его заместитель получили такие же уведомления еще в октябре. Теперь 150 уволенным сотрудникам руководство должно будет в течение двух месяцев предложить на выбор не менее трех вакансий.