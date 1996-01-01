Париж больше не самый красивый город мира

Самым красивым и интересным был признан Лондон. Помогла этому городу его космополитичность. Одна треть его населения - приезжие, которые внесли свою лепту: культура, мода, гастрономия - все смешалось в Лондоне. Кроме того, там не нужна легализация доходов приезжих, что сделало Лондон любимым местом жизни многих богатых людей, в том числе и из России. Возможно, единственный минус Лондона - его дороговизна. Париж оказался на втором месте, все же романтика, классика и красота этого города вне моды. Интерес к австралийскому Сиднею обострился после Олимпийских Игр 2000 г. Оказалось, что у города потрясающий оперный театр, превосходная кухня. И через восемь лет Сидней занял третье место в списке самых красивых городов мира.