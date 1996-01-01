Железнодорожные билеты подорожают на Новый год

В канун Нового года, 29-30 декабря, железнодорожные билеты подорожают на 45%, сообщили в пресс-службе РЖД. 1 января билеты будут стоить на 55% дешевле обычного.

При этом в среднем тарифы на железнодорожные билеты в купе и СВ Российских железных дорог в 2009 году вырастут на 13%. Как уточнили в пресс-службе, это произойдет в соответствии с Распоряжением об индексации тарифов на перевозки пассажиров. "С 1 января 2009 года предусмотрено установить коэффициент индексации тарифов на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении на вагонах СВ и купейных вагонах всех категорий поездов в размере 1,13 раза, то есть тарифы подорожают в среднем на 13%", - заметили в пресс-службе.

Определены также другие пиковые даты, кроме Нового года, когда будет происходить повышение цен на билеты в среднем на 15-20% по сравнению с обычными тарифами. Это 6-7 января, 6-9 марта, 29 апреля - 1мая, 10-11 мая, 11-14 июня, 17 июля - 31 августа, 25 - 28 декабря.