В регионах России откроются центры сдачи квалификационных экзаменов

Минобрнауки к 2012 году откроет в некоторых российских регионах 60 центров, где специалисты различных отраслей смогут сдать экзамены, подтверждающие их квалификацию, что даст им дополнительные возможности при трудоустройстве, сообщил министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО.

Он напомнил, что в мире уже существует практика сдачи квалификационных экзаменов медиками и юристами после получения диплома. По мнению Фурсенко, добровольная аттестация даст специалистам дополнительные возможности для получения хорошей работы. "В перспективе мы считаем, что к 2020 году таких центров должно быть не менее 500", - сказал министр.