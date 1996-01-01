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Избыточный вес продлевает жизнь
Исследование японских диетологов показало, что пожилые люди, склонные к незначительному повышению массы тела, живут дольше, чем их более стройные сверстники.
Однако открытие ученых отнюдь не означает, что всем и каждому следует начинать набирать вес. Во-первых, ученые предупреждают, что "здоровая полнота" не имеет ничего общего с ожирением. Во-вторых, для того, чтобы прожить дольше, в более раннем возрасте необходимо сохранять нормальную массу тела.
Как заявил руководитель исследования Тосими САИРЕНЧИ, доцент Медицинского университета Доккио, когда речь идет об оптимальном весе, необходимо учитывать возраст человека.
Ученые наблюдали за 32 тысячами мужчин и 62 тысячами женщин в возрасте от 40 до 79 лет, проживавших в префектуре Ибараки с 1993 по 2003 год. В начале исследования все эти люди прошли медицинский осмотр. За отчетный период 3 930 мужчин и 3 164 женщин умерли. Исключив влияние прочих факторов (вредных привычек, несчастных случаев), исследователи сосредоточились на вычислении зависимости уровня смертности в каждом поколении от массы тела.
В качестве основного инструмента ученые использовали так называемый Индекс массы тела (BMI). Этот показатель вычисляется по соотношению роста человека и его веса. BMI от 18,5 до 24,9 считается нормой. Если индекс превышает 25, это свидетельствует об избыточном весе. BMI выше 30 говорит об ожирении.
По результатам наблюдения, уровень смертности среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет был минимальным при BMI 23,4. Однако для мужчин 60-70 лет смертность была минимальной при индексе 25,3. Для японских женщин среднего возраста оптимальным оказался BMI 21,6. Пожилые японки живут дольше при BMI 23,4. Между тем исследование показало, что для молодежи риск развития патологий сердечнососудистой системы, связанный с лишним весом, в разы перекрывает все плюсы насыщенного питания.
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