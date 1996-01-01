Любимая музыка положительно влияет на функцию сердца

Ученые университета Мэриленда обнаружили, что музыка так же полезна для сердечно-сосудистой системы, как и смех. А полезное действие смеха для естественной защиты сердца было научно доказано ещё в 2005 г.

При прослушивании музыки, которая нравилась испытуемым, сосуды расширялись и кровообращение улучшалось, и, наоборот, если музыка была неприятна, то сосуды сужались, а кровообращение ухудшалось. Исследователи выяснили, что диаметр сосудов при прослушивании приятной музыки увеличивался на 26%, при смехе - на 19%, а если музыка не нравилась, то просвет сосудов уменьшался на 6%. Оказалось, что выбор музыки - это дело вкуса: кому-то нравится классическая, а кому-то - народная. Главное, чтобы она вызывала положительные эмоции!