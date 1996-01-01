Стрельбы патриотов

Три десятка молодых людей - студенты владивостокских вузов, активисты Государственно-патриотического клуба, - провели очередное заседание не в тиши уютных кабинетов, а на продуваемом всеми ветрами войсковом стрельбище 55-й дивизии морской пехоты.

Тема "экстремальной" встречи для текущего призывного момента была очень актуальной - обсуждение проблем патриотического воспитания и выработка стратегии и тактики по улучшению военно-патриотической работы с молодежью. Насколько справляются молодежные клубы российских партий и объединений с работой на ниве патриотизма, можно будет увидеть уже через месяц, когда будут подводиться первые итоги очередного призыва на военную службу.

Встреча прошла в теплой, почти семейной обстановке, а дружеские речи и клятвы в верности проходили под треск автоматных и пулеметных очередей, гулкое уханье гранатомета РПГ-7 и зубодробильный рокот КПВТ - крупнокалиберного "бэтээровского" пулемета.

...40-местная армейская палатка едва смогла вместить всех желающих приобщиться к делу патриотического воспитания. Кроме десятка журналистов, кого присутствовать обязала работа, в 4-м Форуме приняли участие около 30 активистов, студентов и просто молодых людей, кто своей целью поставил через подобную молодежную и партийную "активацию" занять свое место в будущем. А заодно за час-два пройти теоретический курс служения в армии, практическое наполнение которого на сегодняшний день составляет 12 месяцев.

Не поэтому ли на общем пулеметно-артиллерийском фоне паренек, увешанный серьгами и прочим пирсингом, как индейский божок времен конкистатодоров, выглядел этаким вызовом казарме, одной своей внешностью отвергая само понятие "служба в армии". И все это на фоне проникновенных бесед о пользе армейского воспитания. Тем не менее даже он неплохо смотрелся на стрельбище с винтовкой Драгунова, надо отдать должное винтовке.

Как следовало из анонса, эта встреча, четвертая по счету в этом году, ставила своей целью не только устроить кононаду и отобедать с неизменной гречневой кашей "а-ля полевая кухня" на свежем воздухе. Главный посыл - выяснить, почему молодые люди даже при сокращении сроков службы вдвое, не стремятся идти служить. Почему, когда речь заходит о патриотизме, то о нем говорят как о замшелом атрибуте, доставаемом по случаю круглых дат и былых побед дедов и прадедов?

Здесь надо отметить депутата гордумы Игоря ЧЕМЕРИСА, координатора Патриотического клуба. Как известно, именно он командует молодежным крылом партии власти. При всей склонности к эпатажу Игорь Святославович говорил разумные и понятные каждому... американцу или немцу вещи. Что есть святые понятия, такие как Отчий дом, Родина, Армия, но почему-то когда дело доходит до призыва, нашему родному военкому хоть вешайся - все врассыпную?

Даже парни, воспитанные в семьях офицеров и служащих Российской армии, воспринимают саму возможность службы как черную метку, ставящую крест не только на возможности решать свою судьбу, учебу, да и вообще на всем своем будущем.

"Наверное, я просыпаюсь с мыслью о патриотизме", примерно так начал рассказ молодой человек, которого Игорь Святославович в лоб спросил о патриотизме как части его мироощущения и основы мировоззрения. Правда, потом юноша уже не вспоминал о том, что его мама служит в армии, а пытался рассказать, почему ему неприятна сама мысль надеть "кирзу" и 12 месяцев жить по распорядку.

В то же время реальные и жизненные примеры, когда парни не видят патриотические сны, были рядом. Матросы морской пехоты из полигонной команды, обслуживавшие стрельбы, могли бы больше рассказать и поделиться, каково оно сегодня в казарме и почем фунт матросского хлеба!