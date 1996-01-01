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Налоговики приравняли мамонтов к... полезным ископаемым

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Якутские налоговики пытаются собирать налог "на мамонтов". Все началось в 2004 году, когда местные палеонтологи собрали в одной из экспедиций около шестидесяти килограммов костей этого древнего животного и продали третьим лицам. Причем сделка была честь по чести оформлена юридически, сообщают информагентства.

Все бы ничего, но через год "охотники за мамонтами" были оштрафованы местными налоговиками за то, что не удосужились заплатить за кости и бивни... налог на добычу полезных ископаемых. Палеонтологи с такой постановкой вопроса не согласились и обратились в Арбитражный суд Якутии. Арбитры решили, что кости нельзя приравнять к нефти или руде, а потому НДПИ с них платить не нужно. Но инспекторы настаивают на своем. Аргументация их проста: нигде не сказано, что кости и бивни мамонта относятся к палеонтологическим материалам. Следовательно - полезные ископаемые. Чем завершится эта достаточно курьезная тяжба, остается только догадываться.

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