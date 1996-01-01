"Легенде" прописали регламент

Уникальный таежный уголок Приморья - расположенный на территории Красноармейского района национальный парк "Удэгейская легенда" - обрел стратегию своего развития на 10 лет. В отношении этой территории, населенной народностями удэге, по заказу управления лесного хозяйства края разработан проект лесохозяйственного регламента.

Проект станет регламентом, то есть нормоустанавливающим документом, после его обсуждения местной общественностью и представителями лесной отрасли края. После внесения возможных поправок и дополнений документу предстоит пройти утверждение краевым управлением лесного хозяйства. Произойти это должно до конца текущего года.

В соответствии с проектом регламента, на территории национального парка "Удегейская легенда" разрешено использование лесов с целью заготовки пищевых ресурсов и лекарственных растений, но только для собственных нужд. Иными словами, разрешен любительский сбор грибов, ягод и лекарственных растений. Этот сбор является традиционным видом природопользования местного населения. В проекте регламента декларируется, что эксплуатационные запасы грибов и ягод на территории лесничества достаточны как для удовлетворения нужд местного населения, так и для отдыхающих.