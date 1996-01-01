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В городах Дальнего Востока прошла массовая акция протеста в защиту правого руля
"Руки прочь из кармана народа!", "Президент! ДВ - тоже Россия!", "Руль правый имеет право!" - под такими лозунгами автомобилисты Приморья выступили против запрета на ввоз "конструкторов" и повышения пошлины до 30% на ввоз в РФ легковых автомобилей со сроком от 1 до 3 лет. А также против поправок в новый технический регламент, по сути запрещающий использовать автомобили с правым рулем на дорогах России.
Манифестацию организовала общественная организация "Общество защиты автомобилистов Приморья". По словам ее председателя, депутата Думы Владивостока Дмитрия ПЕНЯЗЯ, в митинге на главной площади краевой столицы участвовало более тысячи человек. А в протестном автопробеге от остановки общественного транспорта "Фабрика "Заря" до центра города, даже по самым скромным подсчетам, было от двух до трех тысяч машин!
Такой акции протеста Приморье, да и вся наша страна, давно не видели. Как мало, оказалось, надо для единения народа! Ни жаркие спичи партийных бонз, ни национальные проекты, разрабатываемые кремлевскими мечтателями, а правый руль сплотил граждан России от Тихого океана до Москвы и Санкт-Петербурга. В этот же день акции прошли в 30 городах РФ.
Ораторы пообещали перекрыть Транссиб, гострассу Владивосток-Хабаровск, а также доступ на стройки форума АТЭС и мостов через бухту Золотой Рог. Если "ненавистная" Москва не услышит крик души дальневосточников. Как призналась "ЗР" одна из выступающих, "сегодня мы вышли на защиту "правого" руля, а завтра выйдем на марш "пустых кастрюль". Москва нас доведет!"
Что касается участников акции, то они требовали от Правительства РФ прекратить эксперименты над жителями региона:
- Мы вам не быдло! Дайте нам возможность нормально жить, а не выживать!
Во время митинга было собрано несколько сотен подписей под обращением к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и в Госдуму с просьбой пересмотреть свои действия по ущемлению интересов дальневосточников.
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