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Не стреляйте в хлебопека

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На днях на площади Луговой двое мужчин с явной "кавказской" внешностью бойко продавали из багажника потрепанной "Тойоты-Короллы" "подольский" хлеб по 15 рублей за буханку. Одна буханка возвышалась на крыше авто как реклама. Прямо к ней двумя гвоздями была пришпилена половинка тетрадного лист в клетку с нарисованной цифрой 15 и словом "рубл". Никаких иных пояснительных табличек, раскрывающих происхождение продукта, на импровизированной "хлебовозке" не имелось. Поэтому, где пекли хлеб, в каких условиях, а также из какой муки, неизвестно.

Позже один сведущий товарищ мне объяснил, что хлеб на Луговой продавали "подпольщики", работающие без каких-либо документов и разрешений. Милиция на их "коммерцию" почему-то закрывает глаза. Покупать хлеб у таких торговцев чревато: можно оказаться в больнице с пищевым отравлением. Впрочем, народ на эти "мелочи" внимания не обращал. Некоторые пожилые дамы брали по две-три буханки. Потому что дешево.

...Вопрос цены хлеба был насущным при любой власти. После вопроса о войне, конечно. Вспомните древний слоган "Хлеба! И зрелищ!" Если цена хлеба становилась заоблачной, то голодный люд брался за топоры и вилы. В Средневековье во время хлебных бунтов в первую очередь рубили руки хлебопекам. Именно этих бедолаг алчные правители обвиняли в повышении цены на продукт первой необходимости, тем самым отводя гнев народа от себя любимых.

Последний раз цены на хлебобулочные изделия во Владивостоке подскочили в конце сентября. Пока что они топчутся на месте. Если цены на хлеб, как и на остальные продукты, поползут вверх, кровавого бунта, конечно, не будет. Но акции протеста, особенно на голодный желудок, вполне реальны. На то он и кризис, чтобы эмоции бурлили. Помнится, Транссиб наши земляки уже перекрывали.

Сегодня власть призывает руководителей предприятий, производящих хлебобулочные изделия, удержать цены на свою продукцию. И даже их снизить. Что вообще маловероятно. Поскольку условия существования в наших краях хлебопекарен и хлебозаводов так же не равнозначны, как и их юридические статусы.

К примеру, во Владивостоке частные пекарни платят за киловатт электроэнергии 3 рубля 19 копеек. Причем из собственного кармана. А ОАО "Владхлеб" (Владивосток) и компания "Нива" (Уссурийск) - только 1 рубль 79 копеек и соответственно 40 копеек. При этом их уже несколько лет подпитывают дотации от администрации края. Интересно бы знать, за какие заслуги?

Между тем доля электроэнергии в себестоимости буханки немалая, от 10 до 20 процентов. Свою лепту в ценообразование здесь вносят затраты на закупку ингредиентов, зарплата работников пекарни, доставка продукции к месту реализации. И, конечно же, аренда помещения. Практически все частные хлебопекарни - квартиранты, зависящие от финансовых аппетитов владельца помещения. Сегодня он установил одну цену, завтра - другую, гораздо выше, а послезавтра, если встал не стой ноги, и вовсе может указать на дверь! Имеет право. Поэтому многие хозяева хлебопекарен, честно говоря, живут одним днем и не спешат осваивать новые технологии, а также тратиться на новое оборудование. Потому как нет уверенности в завтрашнем дне.

Кстати, хлебопеки из "Казачьей компании" ушли с хлебного рынка, потому что помещение, где они базировались, руководство завода "Радиоприбор" кому-то продало.

А те же ОАО "Владхлеб" и компания "Нива" таким стрессам не подвержены, у них собственная крыша над головой. И плюс льготы по энерготарифам. Вот вам, кстати, и ответ на вопрос, почему хлеб компании "Нива", реализуемый во Владивостоке по 16 рублей за буханку, намного дешевле аналогичной продукции местных производителей. Даже с учетом транспортных расходов.

Поэтому на фоне явной дискриминации частных пекарен красивые лозунги о поддержке властью малого и среднего бизнеса - обыкновенная профанация. Как и разговоры о равных дотациях на электроэнергию для всех производителей хлеба, и о введении для них же двухставочного тарифа. Это когда ночью электроэнергия почти в два раза дешевле, чем днем. Отсюда вывод: как аукнется, так и откликнется. Поэтому, дорогие граждане, в случае чего не спешите громить хлебопекарню! И не точите топор на частного хлебопека! Он работает в тех условиях, в которые его загнали. И еще при этом умудряется выпускать вкусный хлеб.

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