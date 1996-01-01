Вырастут цены на железнодорожные билеты

Цены на железнодорожные билеты вырастут с начала будущего года на 13%. Подорожание коснется внутреннего сообщения, купейных и СВ во всех категориях поездов. На 45% больше придется заплатить и за путешествие в канун Нового года, 29 -30 декабря. Однако все желающие по-прежнему могут получить 50%-ную скидку 1 января 2009 года.