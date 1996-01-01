Экологические сборы пока не отражаются на реальной экологии

Еще до недавнего времени экологический сбор с каждого туриста, въезжающего в КНР, взимала только китайская сторона (120 юаней).

Ну, можно понять, русские едут отдыхать или за покупками, будут дышать воздухом, может, на рыбалку пойдут, может, кашлять начнут или еще что-нибудь. В общем-то, понятно - хозяин - барин! Но теперь с российских туристов стала взимать экологический сбор еще и российская сторона. Так, в Полтавке придется заплатить 300 рублей, а в Пограничном - 100. Совершенно непонятно, кому и зачем платятся взносы, но если учесть, что еженедельно тысячи человек пересекают границу через эти переходы, то вот-вот в этих поселках должны зацвести висячие сады, по крайней мере, у кого-то на приусадебном участке.