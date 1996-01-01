"Змеинка" в огне

16 ноября около шести часов утра жители четырех домов: №№21, 26, 32 и 34 по ул. Зои Космодемьянской проснулись от запаха гари и начали "обрывать телефон" пожарной части Первомайского района.

"Неизвестная рука" подожгла пять подъездов жилых зданий, поэтому жильцы то и дело звонили по 01, оказавшиеся заложниками своих квартир из-за сильного задымления и огня на лестничных клетках. После того как пожары были потушены, людям пришлось почти двое суток сидеть без электричества, а некоторым и без телефонной связи. В одном из домов злоумышленники подожгли деревянное сооружение, построенное под лестницей. В других домах просто поджигали коврики, лежащие под дверями квартир, и бросали их на электрические щиты. По факту поджогов возбуждено уголовное дело.