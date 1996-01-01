Госдума займется содержанием компьютерных игр

Необходимо "жесткое законодательное регулирование" содержания компьютерных игр, чтобы исключить из них пропаганду насилия детям. Такое мнение высказал глава думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир ПЛИГИН.

"Мы попробуем внести пакет документов, связанных с электронными играми", - сказал он, выступая на "круглом столе" в Госдуме, посвященном устранению правового нигилизма среди молодежи. Плигин подчеркнул, что вызывает серьезную обеспокоенность, когда "в течение одного вечера человек наблюдает на экране телевизора около 125 смертей". Еще хуже, по его мнению, что "сейчас картины убийств, демонстрируемые в этих играх, становятся все реалистичнее".