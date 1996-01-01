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Железнодорожный вокзал нарушает права инвалидов-колясочников

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фрунзенский районный суд Владивостока в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры о возложении обязанности установить в здании железнодорожного вокзала станции Владивосток оборудование, обеспечивающее беспрепятственное пребывание и передвижение инвалидов на территории вокзала. Об этом РИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Основанием для этого послужили результаты проведенной Приморской транспортной прокуратурой проверки, в ходе которой было установлено, что в последний раз реконструкция Владивостокского железнодорожного вокзала проводилась в 1996 году. Однако в нарушение требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" установка оборудования для удобства пребывания и передвижения на железнодорожном вокзале инвалидов данной реконструкцией не была предусмотрена.

Так, вход в здание вокзала, лестничные марши, ведущие из зала ожидания в кассовый зал, на перроны, виадуки не оборудованы пандусами для беспрепятственного проезда инвалидов-колясочников. Без посторонней помощи они не могут попасть на перрон.

Еще в марте 2008 года Приморским транспортным прокурором в Басманный районный суд Москвы был подан иск в отношении ОАО "Российские железные дороги". В июле 2008 года сторонами было заявлено ходатайство о передаче данного дела на рассмотрение во Фрунзенский районный суд г. Владивостока по месту нахождения большинства доказательств по делу.

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