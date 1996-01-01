Во Владивостоке 43 объекта культурного наследия не имеют юридической "крыши". По сути, это памятники-бомжи.

На днях в редакцию "ЗР" позвонила жительница Владивостока и рассказала следующую историю. Мальчишки катались на скейтбордах у подножия памятника Борцам за власть Советов. Женщина сделала им замечание: мол, негоже так себя вести. Это же памятник.

Пацаны - ноль внимания. Тогда она обратилась за помощью к сотруднику ГИБДД, стоящему поблизости.

- Вам надо, вы их и гоняйте. Я не сторож. У меня своя работа, - так "душевно" отреагировал инспектор.

Аналогичный полигон скейтбордисты устроили и около мемориала погибшим пограничникам, что на остановке "Гайдамак". Из-за их "покатушек" монумент неоднократно реставрировали.

- Пока правоохранительные органы будут в стороне, справиться с вандализмом невозможно, - так прокомментировала ситуацию Елена КАРАМУШКО, главный специалист отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации Владивостока.

К ее словам надо добавить: пока жители города не станут относиться к общественному имуществу, как к своему собственному, и пока у памятников и монументов Владивостока не будет одного хозяина.

Сегодня же в краевом центре охраной объектов культурного наследия занимаются муниципальные, краевые и федеральные органы охраны и еще общественные организации. На деле это как в басне про лебедя, рака и щуку.

К примеру, во Владивостоке большая часть объектов культурного наследия - краевой подчиненности. А за их состояние горожане нередко упрекают управление культуры города, потому как не знают, чьи в лесу шишки.

Между тем за последние 10 лет "белый дом" не выделил ни копейки на их содержание. Вот вам и ответ на вопрос о загаженных птицами монументах и памятниках, которые никто не хочет мыть и реставрировать за "спасибо".

…В Советском Союзе все городские памятники находились на балансе и под присмотром Горжилкомхозов. После распада СССР памятники потеряли "прописку". И, как это ни парадоксально прозвучит, но до появления Закона РФ № 131 "О местном самоуправлении" многие памятники в нашей стране имели только охранный статус. И в то же время никому не принадлежали! Бесхозные памятники не стояли на балансе ни у одной организации. Их годами не мыли и не реставрировали, так как их содержание никем не финансировалось. Исторические здания не в счет. Многие из них давно в частной собственности.

После рождения 131-го Закона РФ бесхозные памятники получили возможность вновь обрести "крышу", а значит, и соответствующий уход. Закон, кстати, не запрещает частному лицу иметь в собственности бесхозный исторический объект. Например, бесхозный ныне памятник Константину СУХАНОВУ, расположенный в сквере его имени. Или ростральную колонну на 28 км трассы Владивосток-Хабаровск. Это тоже монумент-"бомж". Для этого надо лишь обратиться с заявкой в Агентство по охране законодательства в области культуры. И если у памятника нет хозяина, то вполне вероятно, что заявка будет удовлетворена. На соответствующих условиях, конечно.

Сегодня во Владивостоке 43 бесхозных объекта культурного наследия. Среди них памятник О.Э.МАНДЕЛЬШТАМУ в сквере ВГУЭС, памятник В.И. ЛЕНИНУ на привокзальной площади. В связи с этим протянутая к городу длань Ильича воспринимается как рука просящего: "Товарищи! Не бросайте меня! Я - ваш!"

Чтобы там ни говорили скептики о гибнущей культуре, о забытых и разворованных объектах исторического наследия, но ситуация с охраной памятников во Владивостоке улучшается.

- На основании дополнения к 131-му закону РФ "О местном самоуправлении" у города есть все права, чтобы памятники, находящиеся на его территории, стали муниципальными. Раньше мы имели право заниматься только памятниками местного значения. А сейчас муниципальные органы могут заниматься охраной и содержанием памятников, находящихся в муниципальной собственности, вне зависимости от его категории, - рассказала "ЗР" Елена Александровна.

В октябре 2008 года мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ издал постановление № 529 "О постановке на учет бесхозных объектов культурного наследия", согласно которому все 43 бесхозных памятника будут поставлены на довольствие городского бюджета. То есть на законных основаниях будут выделяться средства на их сохранение и реставрацию. Правда, произойдет это не раньше чем через год. Но, такова процедура привязки памятника к собственнику. Поэтому бюстам Дениса ДАВЫДОВА на ул. Русской, А.С. ПУШКИНА на ул. Пушкинской, памятнику Сергею ЛАЗО в сквере его имени, арке Цесаревича и остальным историческим объектам придется подождать.

Что же касается памятников и монументов, стоящих на балансе города, то граждане могут за них не волноваться. Их моют и холят один-два раза в год. Если надо, реставрируют. На их содержание из бюджета Владивостока на 2009 год выделено 100 тысяч рублей. Сумма, конечно, невеликая. Но, как говорится, чем богаты.

В Стране Советов, кстати, средства на реставрацию памятников тоже выделялись со скрипом. Так, в 1986 году город попросил у крайисполкома денег на реставрацию памятников, кстати, федерального значения, в том числе и адмиралу Г.И. НЕВЕЛЬСКОМУ. Запрашиваемая сумма, 650 тысяч рублей, была получена начальником отдела культуры города Натальей ПОЛОЗОВОЙ только с третьего захода в "белый дом". Ее напору и убежденности в правоте краевые чиновники не смогли противостоять.