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Центр Владивостока обеспечат парковками
Реконструкция центральной площади города, административно-деловой центр на Алеутской, 45а и многофункциональный жилой комплекс "Аквамарин" на берегу Амурского залива - эти три проекта были рассмотрены за заседании градостроительного совета под руководством Игоря ПУШКАРЕВА. Первым эксперты обсудили проект административно-делового центра по адресу: Алеутская, 45а (там, где сейчас знаменитая яма). По замыслу проектировщиков, застройка не должна нарушать исторический облик города. Для этого в конструкции предусмотрены огромные стеклянные поверхности, которые позволят зданию при свете солнца или фонарей "растворяться" в окружающих застройках.
Планируемый административно-деловой центр должен представлять собой 13-этажное здание с двухуровневой парковкой на 94 места. Глава города Игорь Пушкарев отметил, что при строительстве центра необходимо контролировать, чтобы парковочных мест в итоге оказалось не меньше, чем запланировано. Жилой комплекс "Аквамарин" на берегу Амурского залива рассчитан на 5600 жителей. На территории комплекса должны "вырасти" два небоскреба в 48 и 36 этажей. Нижние этажи зданий будут отданы под офисы, магазины, развлекательные центры для детей и т.д. Поставить свои авто на парковку смогут 1870 автомобилистов. Мэр отметил, что администрация города поддерживает этот проект, со своей стороны ставя инвестору задачу - построить на территории комплекса школу и два детских сада, каждый из которых рассчитан на 140 мест. Традиционно немало споров вызвали три предложенных варианта реконструкции центральной площади города. При этом специалисты сошлись в одном: площадь должна стать местом для отдыха и прогулок граждан, жителям и гостям Владивостока должно быть уютно на ее обширной территории. Планируется, что под площадью будет построено два уровня парковки - на каждом по 300 автомобилей. Пока члены градостроительного совета не пришли к единому мнению, какой из проектов может стать приемлемым, однако проектировщикам рекомендовано доработать проект, соединив наиболее удачные решения из уже предложенных вариантов.
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