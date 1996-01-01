РПЦ предлагает ввести в России День беременных

В календарь российских праздников следует добавить День беременных, считают в синодальном отделе по делам молодежи Русской православной церкви.

"Такой ход мог бы вызвать позитивный резонанс. Можно предложить людям хотя бы один день в году проявлять о беременных женщинах особенную заботу", - заявил иеромонах Димитрий (ПЕРШИН), руководитель информационно-издательского управления Отдела по делам молодежи на круглом столе, прошедшем в рамках выставки-форума "Православная Русь", сообщает "Интерфакс".