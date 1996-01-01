Призывники Чукотки останутся служить в округе

Все новобранцы с Чукотки впервые останутся служить в воинских частях, расположенных на территории округа, в полном составе. Это связано, прежде всего, с трудностями в размещении личного состава, который прибывает из районов в Анадырь, и плохим авиасообщением с Хабаровском, куда отправляли ребят ранее.