Во время кризиса лопаются даже и банки спермы

Кризис сказался не только на обычных банках. В Британии все чаще становятся банкротами банки спермы. Каждая десятая клиника перестала помогать женщинам из-за недостатка мужских половых клеток. К примеру, прекратил деятельность крупнейший в Лондоне банк спермы Bridge Centre fertility clinic.

Как пишет газета Telegraph, катастрофическое падение числа доноров началось с 2005 года, когда их обязали раскрывать свои личности. В 2006 году лишь 307 человек в Британии решили сдать сперму для помощи бесплодным гражданам, в то время как норма в год - 500 человек. По информации Reuters, в настоящий момент в Британии разрешено зачинать в пробирке максимум 10 детей от одного донора. Биологи считают, что в качестве антикризисной меры нужно брать пример с других европейцев: к примеру, в Нидерландах лимит - 25 детей. Также они призывают уделять больше внимания потенциальным донорам. 35% подобных активистов встречают неласковый прием у медиков и навсегда теряют интерес к донорству спермы.

Как пишет Evening Standard, среди доноров спермы немало гастарбайтеров. Среди них особой популярностью пользуются белые выходцы из Австралии и Южной Африки. Большинство иностранных доноров составляют граждане Украины, Польши и Колумбии. На данный момент они составляют треть всех доноров в Британии. Особым спросом у матерей пользуется сперма выходцев из Скандинавии, сообщает Klerk.Ru.