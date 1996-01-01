www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во время кризиса лопаются даже и банки спермы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кризис сказался не только на обычных банках. В Британии все чаще становятся банкротами банки спермы. Каждая десятая клиника перестала помогать женщинам из-за недостатка мужских половых клеток. К примеру, прекратил деятельность крупнейший в Лондоне банк спермы Bridge Centre fertility clinic.

Как пишет газета Telegraph, катастрофическое падение числа доноров началось с 2005 года, когда их обязали раскрывать свои личности. В 2006 году лишь 307 человек в Британии решили сдать сперму для помощи бесплодным гражданам, в то время как норма в год - 500 человек. По информации Reuters, в настоящий момент в Британии разрешено зачинать в пробирке максимум 10 детей от одного донора. Биологи считают, что в качестве антикризисной меры нужно брать пример с других европейцев: к примеру, в Нидерландах лимит - 25 детей. Также они призывают уделять больше внимания потенциальным донорам. 35% подобных активистов встречают неласковый прием у медиков и навсегда теряют интерес к донорству спермы.

Как пишет Evening Standard, среди доноров спермы немало гастарбайтеров. Среди них особой популярностью пользуются белые выходцы из Австралии и Южной Африки. Большинство иностранных доноров составляют граждане Украины, Польши и Колумбии. На данный момент они составляют треть всех доноров в Британии. Особым спросом у матерей пользуется сперма выходцев из Скандинавии, сообщает Klerk.Ru.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru