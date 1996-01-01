Третий экофорум отметил нерациональное использование в Приморье береговой зоны

Третий экологический форум "Природа без границ", посвященный вопросам эффективного природопользования, оказался намного представительнее двух предыдущих по числу участников и областей их деятельности, а также географии стран-участниц. В общей сложности, Владивосток принимал более 600 человек из России, Австралии, Кореи, Японии, Вьетнама, США и Китая.

- Приморский край более не может позволить себе рассматривать сырьевые ресурсы как основную точку роста экономики, - сказал губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, открывая работу форума. - Мы поставили себе задачу перевести экономику региона на уровень максимально эффективного природопользования, увеличить более глубокую переработку и внедрить природосберегающие технологии. И сегодня в Приморье видны первые результаты этой политики. Весь будущий рост валового регионального продукта мы планируем обеспечить не за счет разработки природных ресурсов, а за счет инновационных технологий, за счет новых видов бизнеса, не связанных с переработкой природных ресурсов.

Следуя напутствию губернатора, главная цель, которую должен был решить форум, заключалась в выработке конкретных, практических мер, способных обеспечить комплексное использование природных ресурсов без давления на окружающую среду.

Между тем природопользование, то есть ведение хозяйственной деятельности, основанной на изъятии природных ресурсов, остается по-прежнему значительным сегментом экономики Приморья, давая более 30% регионального ВВП.

В рамках форума работали четыре секции и "круглый стол", каждый из которых затронул конкретный элемент природопользования.

Приморский край входит в число лесных регионов РФ, а его леса по богатству и разнообразию уникальны. Вполне естественно, что лесная отрасль является одной из ведущих в хозяйственной деятельности - здесь действуют свыше 400 предприятий. Ученые настаивают на том, что сохранение биоразнообразия природных экосистем является обязательным условием обеспечения экологической безопасности; на том, что краю необходима программа устойчивого природопользования для зоны кедрово-широколиственных лесов.

Важнейшим фактором экономического развития территории и обеспечения качества жизни является вода. Главная проблема мира на сегодня - это отсутствие чистой, здоровой воды, пригодной для питья. На секции, посвященной рациональному водопользованию, было отмечено, что наиболее уязвимыми и подвергающимися антропогенному воздействию являются прибрежные районы. В большинстве таких районов Приморья реки стали выступать в качестве крупномасштабных коллекторов и переносчиков сточных вод, в том числе бытовых и промышленных отходов. Между тем до 70% районов края являются дефицитными по запасам речных вод. В значительной мере это касается юга Приморья, где без решения этой проблемы невозможно будет реализовать крупномасштабные государственные проекты.

В обсуждениях и докладах отмечено нерациональное использование такого ресурса, как береговая зона, особенно на берегах залива Петра Великого. В этой зоне не проведена инвентаризация природных и хозяйственных объектов, не дана оценка степени рациональности их использования и, как следствие, отсутствует комплексный подход к планированию хозяйственной деятельности прибрежной зоны в целом.

Отмечено, что одной из главных особенностей Дальневосточного региона России является насыщенность его территории структурами Министерства обороны России. Большинство из них являются источниками повышенного экологического загрязнения окружающей среды, а при возникновении аварийных ситуаций становятся особо опасными для всего население субъектов Дальнего Востока, а также пограничных и близлежащих стран АТР. Здесь, кроме выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок, весьма остро стоит проблема хранения и переработки радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации и утилизации подлодок.

Анализ экологической ситуации и состояния окружающей природной среды в Дальневосточном регионе выявил ряд ключевых проблем, которые требуют первостепенного решения и которые нельзя решить без разработки новых методов оценки экологических факторов, наукоемких технологий утилизации и переработки жидких и твердых радиоактивных отходов, создания новой биологической продукции оздоровительно-профилактического действия.

Решение перечисленных проблем является достаточно трудоемкой задачей, рассчитанной на длительное время и требующей многосторонних усилий. Поэтому участники форума выработали целый ряд обращений к органам власти. Так, в обращении к Государственной Думе предлагается принять законы "Об экологическом аудите", "О береговой зоне" и "Береговой кодекс". Правительству Российской Федерации, в свою очередь, - рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы, направленной на комплексное решение проблем охраны окружающей среды и экологической безопасности страны, о составлении кадастра береговых зон РФ.

Министерству природных ресурсов и экологии достался самый большой перечень вопросов, требующих решения. Предлагается разработать и утвердить Национальный план действий по морскому мусору. Кроме того, совместно с Министерством иностранных дел рассмотреть вопрос о разработке Международной конвенции по защите морской среды района Японского моря с участием соседних стран АТР. Ускорить установление порядка организации и осуществления государственного мониторинга окружающей среды, рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании действующего законодательства, регулирующего взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду, разработать и утвердить нормативные и методические документы по битестированию и биоиндикации объектов окружающей среды. Оказать поддержку международным научным исследованиям, направленным на разработку унифицированных методов мониторинга для последующего внедрения в практику государственного, частного и общественного мониторинга в АТР.

Законодательному собранию Приморского края предложено позаботиться о совершенствовании краевого законодательства в вопросах предотвращения загрязнения прибрежно-морской зоны, в том числе о создании системы льгот для предприятий малого бизнеса, занимающихся переработкой твердых бытовых отходов, и всех экологически ориентированных природопользователей. В свою очередь, администрация Приморского края должна позаботиться о функционировании краевой территориальной системы наблюдения за состоянием и источниками загрязнения окружающей среды, включая морские акватории.

Участники форума поддержали инициативы региональных администраций стран Северо-Восточной Азии по изучению загрязнения побережья Японского и Желтого морей отходами искусственного происхождения, а также разработку целевых программ "Чистое Приморье" на 2009-2020 гг. и "Комплексные меры по обеспечению биологической, токсической и радиационной безопасности в Приморском крае" на 2009-2013 гг. Поддержана и инициатива Морского государственного университета имени Г.И. Невельского о проведении в следующем году очередной Международной научно-практической конференции "Морская экология".