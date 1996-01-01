Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивосток прибыл знаменитый японский путешественник, спортсмен и фотожурналист Ямада СЮСЭЙ
Столица Приморья стала крайней точкой грандиозного кругосветного путешествия Bio Adventure - Earth Frendly, совершенного на автомобиле, работающем на биотопливе.
Установив в багажнике джипа аппарат для изготовления экологичного энергоносителя, Ямада Сюсэй за рулем Land Cruiser 100 преодолел около 80 тыс. километров, побывав в Канаде, США, Португалии, Африке, Европе, Казахстане и России.
В производстве безвредного топлива используется смесь отработанного растительного масла и метанола - достать их в таком долгом пути часто было затруднительно. Кто помог путешественнику преодолеть суровые погодные условия русского этапа "кругосветки", где на трассе Москва-Владивосток гаишники берут взятки и почему достать использованное растительное масло в России оказалось сложнее, чем в Африке, Ямада-сан рассказал корреспонденту VL.ru.
"Чем больше мы отдалялись от столицы России, тем сложнее нам приходилось продолжать путь. Основные проблемы - поиск отработанного растительного масла и языковый барьер. С помощью своих российских друзей я напечатал на листе бумаги текст с целью своего путешествия и просьбой о помощи в сборе масла - это и было главным коммуникативным буфером между мной и жителями вашей поистине необъятной страны. Нам удавалось не допускать, чтобы путешествие прерывалось из-за отсутствия продуктов для изготовления топлива".
С представителями криминалитета Ямаде и его ассистенту-фотожурналисту Акаси Юске на большой дороге Москва-Владивосток встречаться не приходилось.
Российские друзья японцев всегда давали напутствия: какие места по пути лучше проезжать, не останавливаясь, поэтому стычек с мафией не было. Зато пару раз приходилось давать взятки.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Граница на чиновничьем замке