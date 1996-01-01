Во Владивосток прибыл знаменитый японский путешественник, спортсмен и фотожурналист Ямада СЮСЭЙ

Столица Приморья стала крайней точкой грандиозного кругосветного путешествия Bio Adventure - Earth Frendly, совершенного на автомобиле, работающем на биотопливе.

Установив в багажнике джипа аппарат для изготовления экологичного энергоносителя, Ямада Сюсэй за рулем Land Cruiser 100 преодолел около 80 тыс. километров, побывав в Канаде, США, Португалии, Африке, Европе, Казахстане и России.

В производстве безвредного топлива используется смесь отработанного растительного масла и метанола - достать их в таком долгом пути часто было затруднительно. Кто помог путешественнику преодолеть суровые погодные условия русского этапа "кругосветки", где на трассе Москва-Владивосток гаишники берут взятки и почему достать использованное растительное масло в России оказалось сложнее, чем в Африке, Ямада-сан рассказал корреспонденту VL.ru.

"Чем больше мы отдалялись от столицы России, тем сложнее нам приходилось продолжать путь. Основные проблемы - поиск отработанного растительного масла и языковый барьер. С помощью своих российских друзей я напечатал на листе бумаги текст с целью своего путешествия и просьбой о помощи в сборе масла - это и было главным коммуникативным буфером между мной и жителями вашей поистине необъятной страны. Нам удавалось не допускать, чтобы путешествие прерывалось из-за отсутствия продуктов для изготовления топлива".

С представителями криминалитета Ямаде и его ассистенту-фотожурналисту Акаси Юске на большой дороге Москва-Владивосток встречаться не приходилось.

Российские друзья японцев всегда давали напутствия: какие места по пути лучше проезжать, не останавливаясь, поэтому стычек с мафией не было. Зато пару раз приходилось давать взятки.