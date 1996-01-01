В память о погибших - забота о живых

На прошлой неделе Комсомольск-на-Амуре прощался с 12 земляками, работниками Амурского судостроительного завода, где строилась печально известная субмарина. Завод потерял профессионалов, а семьи - кормильцев.

Всем семьям погибших по решению губернатора из бюджета края выплачена единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Взяло на себя правительство и расходы по доставке и погребению.

Пострадавшим, а еще 20 человек находятся в больницах, также будет оказана помощь. В свою очередь, ОАО "Амурский судостроительный завод" также объявило, что выплаты семьям погибших на атомной подводной лодке "Нерпа" составят по 200 тысяч рублей на семью. Как сообщили в профкоме предприятия, денежную компенсацию получат и пострадавшие: им будет выплачено по 75 тысяч рублей. Кроме того, Страховой дом ВСК объявил о готовности произвести страховые выплаты в связи с аварией на АПЛ "Нерпа", поскольку находившиеся на подводной лодке гражданские специалисты были застрахованы от несчастного случая. Лимит ответственности по каждому застрахованному составляет 500 тысяч руб.