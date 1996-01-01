В крае стало на одно село больше

27 октября постановлением Правительства РФ населенному пункту на территории Кондратьевского сельского поселения района имени Лазо Хабаровского края присвоено официальное название - село Хака.

Этот населенный пункт возник рядом с карьером по добыче гравия в конце 30-х годов прошлого века, но в 1968 году был исключен из учетных данных административно-территориального деления района. Однако люди остались здесь жить, и сегодня в селе проживают 196 человек, 36 из которых дети. Фактически поселению был дан юридический статус. Теперь его жители могут регистрироваться по месту жительства, а также регистрировать акты гражданского состояния и заключать сделки. Вместе с тем на рассмотрение депутатов краевой думы поступил вопрос об упразднении сельского поселения "Поселок Октябрьский", что значилось в районе им. Полины Осипенко - его не реанимировать. Северное село покинули уже почти все жители.