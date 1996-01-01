В 83 домах Хабаровска сделают ремонт к Новому году

В домах заменят внутридомовые инженерные коммуникации, лифты, а также отремонтируют кровли и электрику. Всего на ремонт жилфонда будет потрачено 444 млн рублей, 306 из которых поступают из федерального центра. Финансирование получено в рамках конкурса, проведенного федеральным фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Остальные средства поступят от муниципалитета и товариществ собственников жилья. Всего в программе софинансирования благоустройства участвуют 17 организаций - два жилищно-строительных кооператива, шесть товариществ собственников жилья и девять управляющих компаний.