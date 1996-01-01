Шесть хабаровских детей прооперируют корейские врачи

Таков итог визита в Хабаровск врачей из корейского города Пучон, мэры которых 6 лет назад подписали первое соглашение о лечении наших детей в клинике "Сэчжон". Более 300 детей Хабаровска страдают пороками сердца. Корейские врачи ежегодно после тщательного осмотра отбирают тех, кому помощь нужна в первую очередь. И за шесть лет побратимства в клинике "Сэчжон" получили помощь 26 маленьких хабаровчан. Напомним, что все расходы по пребыванию в клинике детей и родителей берет на себя корейская сторона, а только операция стоит $25 тысяч. Кроме того, в последние годы побратимы оплачивают перелет в Пучон и обратно и обеспечение лекарствами на первый месяц реабилитации.