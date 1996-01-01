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У фирм-застройщиков появится регламент по расселению людей из сносимых домов
Разобраться с юридической казуистикой, позволяющей застройщикам по-своему интерпретировать требования о сроках переселения жильцов из сносимых домов, предстоит рабочей группе, которая будет создана по решению комитета Хабаровской городской думы.
Большое количество жалоб сегодня поступает от граждан, которые попали "под снос". Вопрос о взаимоотношениях фирм-застройщиков и обитателей домов, которые расположены на земельных участках, отданных строителям в аренду под застройку нового жилья, давно из разряда взрывоопасных. Дело в том, что застройщики-арендаторы земельных участков не спешат расселять жильцов, чьи дома попали в зону сноса, в новые квартиры.
Как правило, проекты разбиваются на 1-ю, 2-ю и 3-ю очереди, так что завершения строительства жилого комплекса можно ждать годами. Все это время люди проживают "впритык" к громыхающей стройке: ежедневная работа различных механизмов, кранов, автомобилей, десятков людей не только нарушает покой и создает неудобства гражданам но и прямо противоречит требованиям техники безопасности, нормативным документам. По условиям аукциона на арендуемые участки застройщики обязаны расселить людей из сносимых по проекту домов. И с этим они не спорят. Но вот в типовом договоре аренды земельного участка не содержится положение, предусматривающее конкретные сроки расселения. Так что фирма сама решает, когда облагодетельствовать граждан. Это и возмущает людей.
Но за кажущейся простотой вопроса кроются многочисленные "подводные камни", которые не сдвинуть с места одними административными усилиями. Требуются правовые методы. Их поиском и разработкой и займется рабочая группа, в которую войдут городские депутаты, представители департамента архитектуры и строительства мэрии, прокуратуры, краевого министерства строительства, юридических служб, других заинтересованных сторон. Так что в вопросе расселения в скором времени, возможно, появится "регламент".
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