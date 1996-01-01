На переселение жителей о. Русский выделено 300 млн руб.

Проблема переселения граждан из дома №81 на Аяксе должна решаться с учетом местной специфики и пожеланий граждан, заявил заместитель министра регионального развития РФ Николай АШЛАПОВ.

11 ноября он провел во Владивостоке совещание по вопросу расселения граждан, проживающих в районе мыса Аякс, которые попадают под расселение в связи со строительством объектов первой очереди Саммита АТЭС-2012, сообщили в пресс-службе Дальневосточной дирекции Росстроя.

Обратившись к представителям городской администрации, заместитель министра отметил, что "сегодня требуется понимание того, как проводить расселение жителей дома, - отметил Николай Ашлапов. - Одному гражданину нужны деньги за квартиру, другому - квартира во Владивостоке, третьему - жилье там же, на острове. Мы готовы помогать этому процессу!"

Как отметил Николай Ашлапов, уже сегодня государством выделено 300 млн. рублей для переселения граждан. Эта сумма предназначена для выкупа приватизированного и неприватизированного жилья на полуострове Саперном. Помимо жилья будут выкупаться хозяйственные и иные постройки, правда, если на все недвижимое имущество имеются оформленные в законном порядке документы.