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Чего хотят мужчины в…
Восприятие мужчинами женщин во многом зависит от возраста, в котором находится тот или иной представитель сильного пола.
…20 лет. Чем больше, тем лучше!
"Я люблю ножки и попки! - признается Эндрю, 23-летний биржевой маклер. - Первое, о чем я думаю, когда вижу женщину: хотел бы я заниматься с ней сексом? Около семидесяти процентов отсеиваются сразу. На данном этапе я не ищу серьезных и длительных отношений".
Большинство мужчин в возрасте двадцати лет стремятся к одному - успешной карьере. Женщины же в это время для них - источник бесценного опыта, которого чем больше, тем лучше. Правда, одна привлекательная девушка все-таки не помешает, так сказать, для представительских целей. Ее можно показать боссу и друзьям, и они подумают: "А он крут, если с ним такая красотка!"
К счастью, в конце полупустого тоннеля молодости есть свет надежды: тот самый опыт, который с таким энтузиазмом приобретает мужчина, со временем многому его научит. "Встретившись энное количество раз с секс-бомбой с большой грудью, начинаешь понимать, что красивая мордашка - далеко не все, - говорит Питер, 27-летний консультант по маркетингу. - Хотя для меня все равно самым главным в женщине является внешность. Однако отношения, которые складываются между нами, не менее важны".
…30 лет. Стабильность и уверенность
"В 7-летнем возрасте мне нравились девочки, которые умели строить замки из песка, - вспоминает комик Джим. - В 17 было вполне достаточно наличия у девушки хорошей фигуры, в 27 главным было, чтобы она не стремилась стать моей женой. Сейчас, когда мне 30, хочется покоя и стабильности в личных отношениях. Но что-то во мне все равно заставляет поворачивать голову, чтобы посмотреть на очередную красивую попку".
К тридцати годам вкусы мужчин полностью меняются. После длительного периода многочисленных несерьезных отношений мужчина начинает искать женщину, которая будет играть в его жизни роль жены или матери, другими словами, он облагораживает свой вкус. Спустя еще несколько лет у мужчины просыпается непреодолимое желание осесть и завести семью. При этом в женщинах они начинают ценить совсем другие качества. "Я ищу женщину с нормальной фигурой, которая сможет выносить и родить нормального ребенка, - говорит 39-летний компьютерный консультант Пол, - а не больную анорексичку, которая боится съесть что-нибудь лишнее".
…40 лет. Дружеское отношение
В этом возрасте мужчины крутят любовь, как и раньше, с той лишь разницей, что теперь их интересует не форма, а содержание этих отношений. "В свои мудрые 40 лет, - грустно улыбается 41-летний Стюарт, вице-президент компьютерной компании, - меня больше интересует характер человека, с которым я встречаюсь. Заботлива ли она? Искренне ли интересуется моей жизнью и моими делами?"
Афродизиаком для мужчин в этом возрасте является духовная совместимость с женщиной. Если он не чувствует комфорта в общении, отношения, скорее всего, долго не продлятся. Это прекрасно понимает Боб, директор рекламной компании: "Мне было бы легче встретить кого-то, если бы главным критерием для меня был внешний вид. Но если я не нахожу с женщиной контакта на интеллектуальном уровне, быстро теряю к ней интерес. Хочу видеть рядом человека, который будет смеяться над моими шутками, заботиться обо мне, когда мне плохо, и, в свою очередь, позволит заботиться о себе. Только мне кажется, что эта "миссия" невыполнима".
Сорокалетний мужчина очень чувствителен, и в этом несомненный плюс ваших с ним отношений. К минусам же можно отнести проявление кризиса среднего возраста и обязанность выплачивать немалые алименты. Вам это не подходит? Тогда знайте, что лучше всего складываются отношения между молодыми мужчинами и женщинами, старше их по возрасту. Оказывается, это самое сексуальное сочетание возрастов.
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