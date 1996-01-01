Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стресс - это стимул к деятельности. Но есть правило - не дать стрессовому состоянию приобрести длительную непрерывную форму
Допустим, обострился у человека гастрит. Он нервничает и есть не хочет. В результате гастрит усиливается. Такой вот порочный круг.
Наша нервная система работает так, что чем больше нервничаешь, тем сильнее болит желудок, давление начнет "хулиганить" да и сердце тоже может прихватить. А иной пьет, чтобы успокоиться.
Порочный круг в патологии - взаимосвязь патологических изменений в организме, при которой нарушения, возникающие как следствие первичных изменений, в свою очередь их усугубляют. Или, если проще, одна болезнь становится причиной для второй болезни, вторая - для третьей и так далее.
То, что происходит сейчас в стране, естественно, не может не волновать нас. Мы думаем, анализируем, переживаем за работу и нервничаем, нервничаем, нервничаем. И вот это "нервничаем" нужно отследить и купировать в самом начале всех переживаний. Потому как возникает порочный круг: мы перестаем спать, мы перестаем есть, мы становимся раздражительными, у нас скачет давление и шалит сердце. Мы все время в напряжении, в ожидании какой-то беды и в итоге доводим организм до того состояния, когда уже действительно беда.
"Нет ничего дешевле профилактики", - так говорили и говорят умные люди, среди которых есть не только эскулапы и финансисты. Прежде всего мы должны определить слабые места своего организма, чтобы заранее защитить их.
Антикризисные меры
Утром просыпайтесь медленно и со вкусом. Например, если нужно выйти из дома в 9.00, то ставьте будильник на 7.30, чтобы иметь возможность потянуться лишние 40 минут. Заводить себя кофе тоже необязательно - контрастный душ прояснит голову лучше любого кофеина. Не хватайтесь за газеты-компьютер-телевизор, пока окончательно не проснетесь, лучше откройте форточку и проветрите комнату. Подготовьте себя к новому дню и к его новостям, как хорошим, так и не очень.
Вечером отведите хотя бы час (а лучше два) на подготовку ко сну: расслабьтесь, примите ванну. Не нужно включать телевизор. Лучше полистать книгу, а не прессу - в ней нет ничего, что стоит читать перед сном.
Еда в условиях кризиса - вдвойне важная штука: чем она правильнее, тем легче справляться с проблемами. К слову, еще древние поняли, что проблему лучше "заедать", тогда будет откуда брать силы для решений.
Начать стоит, конечно же, с завтрака. Утром желательно съесть что-нибудь неагрессивное и "немного, но по делу". Оригинальных рецептов тут нет: творог, сметана, сыр, вареные яйца, каши.
В течение дня не разменивайтесь на мелочи, обедайте основательно. Суп обязателен. Вообще, чем больше жидкой горячей пищи, тем лучше. И не забывайте про сладкое на десерт: мозг и сердце "питаются" именно глюкозой, помогите им куском сладкого и вкусного. Ужин - по желанию. Но учтите, что он не должен мешать сну, поэтому постарайтесь обойтись без тяжелой пищи.
Отдельно стоит остановиться на алкоголе. Известно, что проблемы он не решает, а, наоборот, создает. Поэтому от него стоит отказаться вовсе.
Старайтесь определить, о чем вы хотите знать, а о чем - нет. Если можете отказаться от какой-то информации, отказывайтесь смело. Вам и так есть над чем подумать, а без лишней "шелухи" ваш КПД только увеличится.
Тщательнее планируйте распорядок дел на день. Чем меньше второстепенных задач у вас будет, тем меньше вы будете нервничать, тем лучше будут решаться задачи основные. Тем менее неожиданными будут для вас метаморфозы дня. Тем более уверенны вы будете в себе и в своих возможностях.
Вы уверены, что после работы вам прямо срочно нужно за руль? Если нет - пройдитесь.
Все эти нехитрые, в общем-то, советы смогут уберечь вас от язв и бессонницы, депрессии и гипертонического криза, от лишних переживаний и неправильной оценки себя в ситуации.
Кризисов может быть много, а жизнь одна. Стоит ли ее тратить на кризис?
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет