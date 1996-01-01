Стресс - это стимул к деятельности. Но есть правило - не дать стрессовому состоянию приобрести длительную непрерывную форму

Допустим, обострился у человека гастрит. Он нервничает и есть не хочет. В результате гастрит усиливается. Такой вот порочный круг.

Наша нервная система работает так, что чем больше нервничаешь, тем сильнее болит желудок, давление начнет "хулиганить" да и сердце тоже может прихватить. А иной пьет, чтобы успокоиться.

Порочный круг в патологии - взаимосвязь патологических изменений в организме, при которой нарушения, возникающие как следствие первичных изменений, в свою очередь их усугубляют. Или, если проще, одна болезнь становится причиной для второй болезни, вторая - для третьей и так далее.

То, что происходит сейчас в стране, естественно, не может не волновать нас. Мы думаем, анализируем, переживаем за работу и нервничаем, нервничаем, нервничаем. И вот это "нервничаем" нужно отследить и купировать в самом начале всех переживаний. Потому как возникает порочный круг: мы перестаем спать, мы перестаем есть, мы становимся раздражительными, у нас скачет давление и шалит сердце. Мы все время в напряжении, в ожидании какой-то беды и в итоге доводим организм до того состояния, когда уже действительно беда.

"Нет ничего дешевле профилактики", - так говорили и говорят умные люди, среди которых есть не только эскулапы и финансисты. Прежде всего мы должны определить слабые места своего организма, чтобы заранее защитить их.

Антикризисные меры

Утром просыпайтесь медленно и со вкусом. Например, если нужно выйти из дома в 9.00, то ставьте будильник на 7.30, чтобы иметь возможность потянуться лишние 40 минут. Заводить себя кофе тоже необязательно - контрастный душ прояснит голову лучше любого кофеина. Не хватайтесь за газеты-компьютер-телевизор, пока окончательно не проснетесь, лучше откройте форточку и проветрите комнату. Подготовьте себя к новому дню и к его новостям, как хорошим, так и не очень.

Вечером отведите хотя бы час (а лучше два) на подготовку ко сну: расслабьтесь, примите ванну. Не нужно включать телевизор. Лучше полистать книгу, а не прессу - в ней нет ничего, что стоит читать перед сном.

Еда в условиях кризиса - вдвойне важная штука: чем она правильнее, тем легче справляться с проблемами. К слову, еще древние поняли, что проблему лучше "заедать", тогда будет откуда брать силы для решений.

Начать стоит, конечно же, с завтрака. Утром желательно съесть что-нибудь неагрессивное и "немного, но по делу". Оригинальных рецептов тут нет: творог, сметана, сыр, вареные яйца, каши.

В течение дня не разменивайтесь на мелочи, обедайте основательно. Суп обязателен. Вообще, чем больше жидкой горячей пищи, тем лучше. И не забывайте про сладкое на десерт: мозг и сердце "питаются" именно глюкозой, помогите им куском сладкого и вкусного. Ужин - по желанию. Но учтите, что он не должен мешать сну, поэтому постарайтесь обойтись без тяжелой пищи.

Отдельно стоит остановиться на алкоголе. Известно, что проблемы он не решает, а, наоборот, создает. Поэтому от него стоит отказаться вовсе.

Старайтесь определить, о чем вы хотите знать, а о чем - нет. Если можете отказаться от какой-то информации, отказывайтесь смело. Вам и так есть над чем подумать, а без лишней "шелухи" ваш КПД только увеличится.

Тщательнее планируйте распорядок дел на день. Чем меньше второстепенных задач у вас будет, тем меньше вы будете нервничать, тем лучше будут решаться задачи основные. Тем менее неожиданными будут для вас метаморфозы дня. Тем более уверенны вы будете в себе и в своих возможностях.

Вы уверены, что после работы вам прямо срочно нужно за руль? Если нет - пройдитесь.

Все эти нехитрые, в общем-то, советы смогут уберечь вас от язв и бессонницы, депрессии и гипертонического криза, от лишних переживаний и неправильной оценки себя в ситуации.

Кризисов может быть много, а жизнь одна. Стоит ли ее тратить на кризис?