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Большинство англичан склонны к опрометчивому поведению в Сети, приводящему к хищению персональных данных
Так показал эксперимент, проведенный интернет-сервисом iProfile.
Эксперимент проводился во время Национальной недели предотвращения так называемой "кражи личности", когда призывы к бдительности звучали во всех уголках страны. Инициаторы эксперимента задались целью определить степень осмотрительности пользователей Интернета при подаче заявки на трудоустройство.
В одной из британских газет было размещено объявление об открывшейся вакансии в некоей компании. Претендентам предлагалось выслать резюме на указанный адрес электронной почты. Одновременно в Сети заработал веб-сайт, на котором сообщалось, что эта компания - несуществую-щая, а также приводилась информация о проводимом эксперименте и риске, связанном с публикацией автобиографических данных в виде резюме.
На объявление откликнулись 107 человек. Исследователи отметили, что все присланные резюме страдали опасной информационной избыточностью. Как правило, чтобы успешно персонифицировать подделку, сетевым мошенникам достаточно трех из 15 ключевых анкетных данных. Каждый "претендент" переслал в среднем 8 личных идентификаторов.
57% участников эксперимента указали дату рождения, 91,5% респондентов привели свой почтовый адрес, 19% представили полную информацию о своих поручителях, а один автор письма даже прислал паспортные данные и номер страховки. Настоящим шоком для авторов эксперимента стал тот факт, что 68% отправителей резюме даже не удосужились уточнить, в какой компании собираются работать.
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