"Одноклассники" стали платными

Популярная социальная сеть "Одноклассники" ввела плату за регистрацию новых аккаунтов.

Отныне при попытке получить учетную запись на сайте "Одноклассников" пользователям демонстрируется сообщение о том, что они работают с ограниченной версией сервиса. Подписчикам отныне не разрешается отправлять сообщения, оценивать фотографии, оставлять комментарии в форумах и посещать страницы других пользователей. Все, что можно делать, - это искать информацию в базе данных. Чтобы активировать основной функционал, необходимо отправить эсэмэску на специальный номер, стоимость которой составляет около 30 руб.

По словам генерального директора "Одноклассников" Никиты ШЕРМАНА, введение платы - это вынужденная мера. Она направлена на борьбу со спамерами и прочими "вредоносными элементами". Данная инициатива не является частью плана по монетизации аудитории социальной сети.

Однако эксперты говорят, что введение платы за регистрацию аккаунтов - рискованный шаг. Темпы регистрации в сети "Одноклассники" теперь могут упасть, что сыграет на руку конкурентам. Кстати, аудитория "Одноклассников" насчитывает около 22 миллионов человек.