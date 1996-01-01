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"Одноклассники" стали платными
Популярная социальная сеть "Одноклассники" ввела плату за регистрацию новых аккаунтов.
Отныне при попытке получить учетную запись на сайте "Одноклассников" пользователям демонстрируется сообщение о том, что они работают с ограниченной версией сервиса. Подписчикам отныне не разрешается отправлять сообщения, оценивать фотографии, оставлять комментарии в форумах и посещать страницы других пользователей. Все, что можно делать, - это искать информацию в базе данных. Чтобы активировать основной функционал, необходимо отправить эсэмэску на специальный номер, стоимость которой составляет около 30 руб.
По словам генерального директора "Одноклассников" Никиты ШЕРМАНА, введение платы - это вынужденная мера. Она направлена на борьбу со спамерами и прочими "вредоносными элементами". Данная инициатива не является частью плана по монетизации аудитории социальной сети.
Однако эксперты говорят, что введение платы за регистрацию аккаунтов - рискованный шаг. Темпы регистрации в сети "Одноклассники" теперь могут упасть, что сыграет на руку конкурентам. Кстати, аудитория "Одноклассников" насчитывает около 22 миллионов человек.
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