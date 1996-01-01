В мире продолжается падение цен на широкополосный Интернет

Абоненты быстрого Интернета по всему миру получают лучшее качество услуг за те же деньги. Стоимость подключения кабельного, оптоволоконного Интернета и DSL стремительно падает, а скорость передачи растет.

Больше всего падение цен заметно на примере DSL: средняя стоимость доступа упала на 20% за три квартала 2008 года. Понижение цен обусловлено как жесткой конкуренцией на рынке услуг связи, так и общим экономическим климатом в мире. Самая дешевая технология широкополосного Интернета - оптоволоконная линия: каждый мегабит скорости оптоволоконного канала стоит в четыре раза меньше, чем мегабит по кабелю, и в десять раз - по DSL. Будущее мирового широкополосного Интернета - за оптоволоконным доступом, считают аналитики.