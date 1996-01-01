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Ремонт аварийных школ будут финансировать из госбюджета
Федеральный бюджет выделит средства регионам на ремонт школьных зданий, находящихся в аварийном состоянии, заявил министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО.
"На сегодняшний день проведена практически полная инвентаризация состояния школьных зданий в России, выявлены возможные источники финансирования. Мы сейчас думаем о том, как покрыть дефицит, потому что в полной мере регионы не могут найти средства", - сказал он.
При этом министр не уточнил сумму, которую планируется выделить из федерального бюджета на ремонт аварийных школ.Фурсенко отметил, что по результатам недавней проверки выявлено около одной тысячи школьных зданий, которые требуют серьезного ремонта. "В большей части этих школ аварийными являются отдельные помещения - спортзалы и подсобные помещения", - добавил он. По словам министра, более чем в 200 школах продолжать занятия нельзя. Фурсенко отметил, что согласно поручению президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, перед министерством поставлены достаточно жесткие сроки по подготовке новых проектов школьных зданий.
Как сообщил источник в правительстве России, все российские школы, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть отремонтированы до 1 сентября 2010 г.
По словам Фурсенко, в короткие сроки в России также должны быть введены новые образовательные стандарты для школы. Он сообщил, что с 1 сентября 2009 г. начальная школа уже должна в основном перейти на новые стандарты.
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