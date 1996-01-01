Казаки: каждому свое

По мнению атамана Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Союз казаков", казачьего полковника Владислава ЦЫПЛЯЕВА, сегодня казачье сообщество Приморья переживает кризис.

Начальник штаба Уссурийского казачьего общества (реестрового) Валерий САФРОНОВ, наоборот, считает, что проблем у казаков нет, если они - государственные.

В ситуации попытался разобраться корреспондент "ЗР".

Нас обошли!

По словам атамана Цыпляева, после выхода Указа Президента РФ Бориса ЕЛЬЦИНА от 9 августа 1995 года N 835 "О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации" среди казаков края произошел раскол. Указ этот до сих пор действующий. Именно тогда от Приморского краевого отделения "Союза казаков" отделилось Уссурийское казачье общество (реестровое) под предводительством войскового атамана Виталия ПОЛУЯНОВА. На эту должность он был утвержден в апреле 2007 г. указом Президента России.

Атаман Цыпляев называет 835-й Указ "неумным". Поскольку он, по его мнению, размежевал казаков на "правильных", то есть состоящих на государственной службе, и на "неправильных", читай, общественников. Согласно этому Указу, "правильным" казакам из федерального бюджета должны были выделяться средства на становление. Но какие - никому не ведомо.

- По нашим сведениям, в эту организацию до сих пор идут бюджетные деньги. В то же время рядовые казаки никаких денег не видели. (Имеется в виду реестровая организация В. Полуянова. - Прим.авт.) Мы считаем, что это несправедливо. Мы делаем на благо казачьего движения и на благо России не меньше, чем они. Если не больше, - рассказал "ЗР" Владислав Борисович.

А вот охраной дач казаки атамана Цыпляева не занимаются. Потому как нет закона, который бы позволял им это делать.

По словам атамана Цыпляева, 28 лет прослужившего в погранвойсках, казачество могло бы сделать для России очень много, если бы объединилось. Но для этого надо пересмотреть пресловутый 835-й Указ, а также принять федеральный закон "О казачестве" и целевую государственную программу поддержки казачества.

Все по закону

Между тем начальник штаба Уссурийского казачьего общества (реестрового) Валерий Сафронов считает, что общественники сами виноваты в расколе.

В свое время "Союз казаков России" подготовил все войска к вступлению в Госреестр. Но Верховного атамана казаков России Александра МАРТЫНОВА не назначили начальником Главного управления казачьих войск. Мартынов обиделся и увел с собой единомышленников, создав по всей стране параллельные казачьи формирования, которые ныне существуют как общественные организации. По сути это он, а не Ельцин, расколол российских казаков. Поэтому сегодня ни о каком объединении Уссурийского казачьего общества (реестрового), по статусу государственной структуры, с общественными формированиями не может быть и речи.

Более того, согласно Указу Президента РФ № 447 от 24.04.1998 г., (с изменениями, введенными Указом Президента РФ от 17.03.2001 г. № 308), члены казачьих объединений, не включенные в Госреестр казачьих обществ РФ, вообще не имеют право носить погоны, холодное клинковое оружие, украшать себя воинской атрибутикой и присваивать себе какие-либо звания! Иначе это будут обыкновенные "ряженые!" Именно так назвал "общественников" Валерий Сафронов.

Что же касается финансирования, то Уссурийское казачье общество и Приморский казачий отдел администрации края, входящий в его структуру, имеют на это право как включенные в Госреестр, а также на основании Закона "О государственной службе российского казачества". Но, как рассказал "ЗР" Сафронов, до сих пор никаких денег его организация из бюджета не получала. По его словам, Уссурийское казачье общество существует на пожертвования и спонсорскую помощь.

- Казаки на государевой службе все равно будут получать какое-то финансирование. Поэтому общественники сейчас зашевелились. Когда-то они не захотели быть на госслужбе, а теперь деньги замаячили и они заговорили об объединении. Мы не против принять их в нашу организацию, даже с сохранением казачьего стажа, - так обрисовал ситуацию Валерий Сафронов.