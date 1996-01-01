Что русскому нравится, то и японцу хорошо

- Наши народы сближаются благодаря хорошим японским машинам, - считает отставной адмирал японских Сил самообороны ФУДЗИТА Косэй.

Цель вояжа адмирала - знакомство с деятельностью Владивостокского морского собрания (ВлМС), по приглашению которого он и прилетел.

Визит Фудзита носил частный характер. Гость пробыл в Приморье три дня. Корреспондент "ЗР" - единственный представитель прессы, которому посчастливилось встретиться с адмиралом.

Берег надо чистить

Господину Фудзита 64 года, из них 30 лет он отдал Силам самообороны Японии, пройдя все ступени карьеры военного, от лейтенанта до адмирала. Сейчас живет с женой в Токио. Его военная специальность - пилот вертолета корабельного базирования. На посту начальника Главного штаба Морских сил самообороны он был единственным в Японии 4-звездным адмиралом.

Немаловажную роль в появлении господина Фудзита в наших краях сыграл адмирал Виктор ФЕДОРОВ, недавний командующий Тихоокеанским флотом. Они познакомились еще в январе 2001 года, когда Фудзита посетил Владивосток в качестве начальника Главного штаба морских Сил самообороны Японии. Два года спустя адмирал прилетал к нам уже будучи в отставке. И вот новая встреча со столицей Приморья.

- Сравнивая свои впечатления от первого визита с нынешними, могу сказать, что Владивосток стал оживленнее, на улицах более интенсивная жизнь, изменились люди, машин стало больше. Чувствуется, что город развивается. Я был очень удивлен огромным количеством иностранцев на улицах. Особенно китайцев. И еще я чувствую, что после каждого моего визита расстояние между Россией и Японией сокращаются, - признался Фудзита в интервью "ЗР".

По словам адмирала, ему очень приятно видеть в нашем городе много японских автомобилей.

- Наши народы сближаются благодаря машинам. Среди хороших вещей надо всегда выбирать лучшее, и тогда от этого становится всем хорошо. Если вам нравятся наши машины, значит, и нам хорошо, - философствует адмирал.

Фудзита держится очень просто и часто улыбается. Общительный адмирал ростом ниже среднего. Вице-адмирал Борис ПРИХОДЬКО рядом с ним кажется Гулливером. Это, кстати, была его идея: показать гостю Владивосток и окрестности со стороны залива Петра Великого. Фудзита отметил, что у нас очень замусорена береговая линия и если ее почистить, то Владивосток станет еще краше.

Ни льгот, ни привилегий

Общаясь с адмиралом, я не мог не поинтересоваться заработками морских офицеров.

- Средняя зарплата офицера 350 тысяч иен, - ответил гость.

- А как ваши офицеры обеспечиваются жильем?

- Им предоставляются служебные квартиры. Рядом с военно-морской базой есть шестиэтажные здания, в которых живут офицеры с семьями. После окончания службы у них нет ни льгот, ни привилегий. И это большая проблема, - улыбка исчезла с лица адмирала. - Пенсия у наших военных такая же, как и у государственных служащих. Мы хотели бы, чтобы наше государство обратило на это внимание и военнослужащие жили достойно. Я сейчас работаю в частных компаниях, пенсии у меня пока нет. Пенсию мы получаем с 65 лет.

- Бытует мнение, что в вашей стране только дети крупных чиновников могут стать офицерами.

- Это не так. В начале своей службы я был необеспеченным молодым человеком. Те, у кого есть деньги, поступают в хорошие частные университеты. А в армию идут молодые люди из малообеспеченных слоев населения. В моем роду служба в армии имеет свои традиции. Один из моих родственников служил в армии пилотом. Мой дядя служил в императорском флоте и тоже был пилотом морской авиации. Но мои сыновья, их у меня двое, работают в частных компаниях, не пошли по стопам отца.

Наливай да пей!

Из Владивостока адмирал увез много подарков и массу впечатлений. Самое яркое - это, несомненно, участие в "рыбалке по-русски" на борту катера Avias. Фудзита-сан отнесся к мероприятию очень серьезно: ловля рыбы для японцев - это святое. Но его глаза стали квадратными, когда один из русских сначала вылил бутылку водки в чайник, затем туда же опрокинул бутылку с густой жидкостью ядовито-желтого цвета: уссурийский бальзам, экстракт трепанга, мед, настоянный на лимонных корках, плюс боярышник на спирту! После чего этот компот чуть-чуть разбавили горячим чаем из термоса. Тут же появились пластмассовые кружки для "рыбацкого чая", как назвал эту адскую смесь ее автор вице-адмирал Борис Приходько. Кружка с горячим питьем оказалась и в руке у адмирала Фудзита.

...После морской прогулки Фудзита-сан был в прекрасном настроении. По его словам, он благодарен членам Владивостокского Морского собрания и лично вице-адмиралу Приходько за теплый прием и откровенные разговоры.

- Сейчас я хорошо представляю, что за люди члены Морского собрания. Вернувшись в Японию, я лично и мои коллеги будем думать, как дальше развивать наши отношения, - улыбался адмирал. Видимо, ему очень понравился "рыбацкий чай".

Досье Владивостокское морское собрание - региональная общественная организация, созданная в июле 2002 года. Входит в Ассоциацию морских собраний России. Аналогичные организации есть в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Калининграде и Севастополе. Во Владивостоке Морское собрание существовало с 1876 года по 1922 год. Его первым председателем был Алексей Карлович ШЕФНЕР. Сегодня у руля реанимированного ВлМС - вице-адмирал запаса Борис Приходько. ВлМС сплотила вокруг себя действующих военных моряков, офицеров запаса, представителей торгового, рыболовецкого флотов, политических и хозяйственных деятелей, представителей религии, культуры и науки - всех, кто связал жизнь с морем. ВлМС ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению морских традиций. Ее начинания не раз и по достоинству были оценены: Морское собрание награждено двумя памятными медалями ТОФ, а 21 декабря 2007 года МС было награждено почетной грамотой ЗС ПК.

Автор благодарит пресс-службу КТОФ за помощь в подготовке публикации.