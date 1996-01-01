Судьба бесплатного проезда льготников после Нового года пока не решена

До 1 января льготники, имеющие право бесплатного проезда в муниципальном транспорте, могут быть спокойны. По договору, подписанному администрацией Владивостока с транспортными компаниями, их никто не выставит из автобуса. Но только до 1 января.

Едва ли утешит граждан тот факт, что вокруг монетизации льгот и открытия персонифицированных счетов опять разгорелся скандал. На этот раз в городской думе. Лидер фракции "Свободный Владивосток" Геннадий ТУРМОВ даже в сердцах покинул последнее заседание, когда заданный "с голоса" вопрос об этической стороне дела - хватит ли пенсионеру на проезд 60 руб. в месяц - депутаты отказались заслушать.

Депутатский спор

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь ЧЕМЕРИЗ, аргументируя недопустимость рассмотрения вопросов, требующих серьезных финансовых вливаний, обратился к присутствующим: "Хотелось бы увидеть текст обращения фракции "Свободный Владивосток" в письменном виде. Чтобы знать, за что голосовать. Этика - этикой, а деньги - деньгами".

Напомним, что в течение текущего года в законодательной и исполнительной ветвях власти идут споры о допустимости и недопустимости перевода транспортных льготников на персонифицированные счета. Льготников уже поделили на федеральных, краевых и муниципальных (тех, чей проезд транспортным компаниям-перевозчикам должен компенсировать бюджет соответствующего уровня). Правда, председатель приморской ассоциации транспортных компаний города Игорь КРАВЦОВ неоднократно подчеркивал, что платежи регулярно задерживаются и транспортные компании возят народ в долг. В свою очередь Геннадий Турмов, как председатель фракции "Свободный Владивосток" и чисто по-человечески, считает такой подход недопустимым: "Представьте себе ситуацию - живут на одной лестничной клетке два пенсионера, один относится к федеральным льготникам (работал в каком-либо ведомстве), а второй - к муниципальным, всю жизнь Владивосток строил. Как их можно поделить? Как они потом друг другу в глаза будут смотреть? Один может поехать на рынок за более дешевыми продуктами, а другой, попадающий под монетизацию льгот, нет".

Идея монетизации в том, что каждому владивостокскому пенсионеру заведут отдельный банковский счет, на который ежемесячно будут переводить 66 руб. Вот такая компенсация. Но даже вокруг этой суммы полгода идут жаркие споры, начинали то с 60. Но вот стоимость проезда повысилась, и как-то неудобно стало говорить, что пенсионеру компенсационных средств хватит на 5,5 поездки. Согласитесь, как-то не звучит.

Председатель краевого совета ветеранов Яков КАН считает такой подход к людям издевательством: "Иной раз и 600 рублей в месяц на проезд не хватает. Пожилому человеку нужно съездить на рынок, в социальную аптеку, к родственникам, добраться до дачного участка. И часто не на одном автобусе, с пересадками. Ну что нам теперь, всем поголовно пешком ходить?! Это непризнание заслуг ветеранов, которые отдавали свои жизни и свой труд на благо Родины. А теперь эта Родина в лице чиновников разных уровней власти не выполняет перед ними своих обязательств. Разве это по-человечески? Они дождутся социального взрыва. А тут еще с экранов телевизоров каждый день рассказывают про мировой финансовый кризис, опасность инфляции и грядущее повышение цен. В таких условия вообще невозможно жить, все время ждешь, что завтра будет еще хуже".

Копейка рубль бережет

Пока льготники пытаются достучаться до принимающих решение о порядке и размере монетизируемой льготы, транспортные предприятия города настивают на пересчете этих самых льготников. Ведь деньги, даже в размере 66 руб., счет любят. Потому для начала в управлении транспорта администрации Владивостока решили подсчитать, сколько льготников в день в среднем перевозит каждый вышедший на маршрут автобус. Для этих целей в конце сентября проводился пробный подсчет льготников, своего рода перепись: на выходе из автобуса у каждого льготника не только спрашивали документ, удостоверяющий право бесплатного проезда (полного или частичного), но еще и переписывали личные данные - фамилию, район проживания, форму льготы. Ругань водителей в дни пробной переписи не буду приводить из цензурных соображений. Руководителям автотранспортных предприятий подсчет льготников навязали без выделения людей, ответственных за перепись. Как говорится, не хочешь - не считай, но на всякий случай подумай о способах продления договора на услуги муниципальных перевозок. И про то, кто и как тебе будет компенсировать этих самых льготников.

По официальной статистике во Владивостоке сегодня 6500 муниципальных льготников, пользующихся правом бесплатного проезда. Если предположить, что каждый из них раз в день выйдет из дома и съездит, скажем, на рынок, то работы будут выполнены на сумму 143000 руб. Плюс 48000 школьников и 36000 неработающих пенсионеров, которые оплачивают половину стоимости проезда (924000 руб.). Таковы приблизительные потери автотранспортных предприятий города при отмене компенсаций. Впрочем, компенсация 66 руб. в месяц особого восторга тоже ни у кого не вызывает. "Все недовольство и вся ругань выльются на меня, - замечает знакомый водитель маршрутки, с которым по дороге домой поделилась последними новостями. - Народ у нас экономически неподкованный. Все пытается правды и справедливости добиться, а ну как всерьез возмутиться?"

Деньги считают все. Особенно перед тем, как принять бюджет города на следующий год. Кстати на последнем заседании городской думы из-за неготовности всех документов было отложено первое чтение бюджета. Фракция "Свободный Владивосток" вносила депутатское обращение с голоса об этичности размера компенсации именно потому, что есть шанс не успеть внести нужную поправку. Правда, вносить ее, судя по депутатским настроениям, едва ли кто-то всерьез захочет.