Третий международный экологический форум "Природа без границ" пройдет в Приморье 12 и 13 ноября.

В работе форума примут участие российские компании, промышленники и экологи из стран АТР. Основной темой встречи станет вопрос эффективного использования природных ресурсов. В рамках форума пройдет выставка природоохранного оборудования и технологий, экологически чистой продукции и природоохранных услуг.