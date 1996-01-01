"Call-центр" краевой администрации будет слушать

Предложение по созданию "Call-центра" (справочно-информативной службы) при Администрации Приморского края было поддержано 11 ноября на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края при обсуждении краевой целевой программы "Электронное Приморье" на 2005-2010 гг.".

По словам директора департамента связи и информации Приморского края Алексея ЩУРОВА, так называемый "Call-центр" администрации края должен быть создан для того, чтобы любой житель Приморья мог в любое время обратиться к власти с интересующим его вопросом.

Также депутаты поддержали предложение об увеличении финансирования на 38 млн руб. данной краевой целевой программы на 2009 год для поддержки и развития компьютеризации 600 учебных заведений края. Как заметил Алексей Щуров, в рамках развития программы "проблем с оплатой трафиков для учебных заведений края на данный момент нет".

Кроме того, планируется создать единый интернет-портал Приморского края, где освещались бы новости всех муниципальных образований края.

"Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на 2005-2010 годы" создана и работает для того, чтобы власть была ближе к народу", - прокомментировал поддержание внесенных поправок заместитель председателя ЗС ПК, председатель данного комитета Джамбулат ТЕКИЕВ.