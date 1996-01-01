Хабаровский край попал в десятку чистейших чистейших регионов России

В экологическом рейтинге Независимого экологического рейтингового агентства (НЭРА) Хабаровский край занял 8-е место по России и 4-е - среди субъектов ДФО, уступая Камчатке, Сахалину и Магадану.

Весь Дальний Восток помнит недавние экологические потрясения в Хабаровском крае. Трагедия Амура, куда после китайских "вливаний" боятся сунуться даже самые отчаянные подростки. Постоянно горящие торфяники, что регулярно окутывают дымом столицу округа. Тем не менее Хабаровский край сумел прорваться в число самых чистых регионов страны. По каким же критериям формировался экологический рейтинг?

Как указано в пояснительной записке к первому в России независимому экологическому рейтингу регионов, он был составлен по результатам отчетов за 2007 год более 3000 предприятий из всех регионов страны, местных экологов, власти и основан на показателях, поддающихся точным расчетам и оценкам. "Прежде чем давать деньги на новые производства в регионах с напряженной экологической ситуацией, необходимо добиться от местной власти кардинального улучшения природоохранной инфраструктуры", убеждены представители НЭРА, обращая внимание общественности на то, что и российское государство, и бизнес-сообщество почти всю отчетность о состоянии экологии предпочитают хранить под грифом "секретно".

Досье Независимое экологическое рейтинговое агентство, созданное в 2003 году исследовательским центром Минэкономразвития России и неправительственной организацией "Международный социально-экологический союз", специализируется на составлении экологических рейтингов ведущих компаний России, основанных на сравнительном анализе удельных экологических воздействий производства.

Что интересно, выводы аналитиков НЭРА учитываются инвесторами при покупке и продаже даже акций этих компаний на биржах. "Теперь инвесторы смогут оценить экологические преимущества или недостатки не только отдельных компаний, но и целых регионов, что должно отразиться на их инвестиционной привлекательности и рисках вложения в региональное развитие", - уверены авторы рейтинга.

При распределении итоговых мест эксперты учитывали как традиционные показатели состояния окружающей среды, такие как загрязнение воды, воздуха, потери экосистем, так и новые - уровень внимания бизнеса, властей, СМИ и граждан к экологическим проблемам. Все достаточно просто: регионы с низким уровнем загрязнений, воздействия на окружающую среду, высокой активностью охраны окружающей среды попадают в начало списка и наоборот.

Всего было исследовано 89 субъектов РФ (без учета изменений, связанных с объединением ряда регионов, например, Камчатский край представлен как два отдельных субъекта). Десятка лидеров экорейтинга выглядит так: Камчатская область, Республики Адыгея, Тыва, Бурятия, затем Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский край, Амурская и Новгородская области. На последнем, 89-м месте - Пензенская область, а вот российская столица оказалась чуть почище - Московская область десятая с конца (80-е место).

Как сообщает НЭРА, самые экологически благополучные - это дальневосточные регионы страны. Причем Хабаровский край опережает Амурскую область по степени сохранности природных экосистем и фауны, но уступает ей по уровню загрязнения воздуха и водоемов. Хабаровский край "прославился" историями о загрязнении Амура стоками китайских предприятий. Впрочем, к Хабаровску приближается еще одна экоугроза. Все мы помним внимание СМИ к Иркутской области в связи с борьбой за изменение маршрута нефтепровода ВСТО. Правда, экологи Хабаровска уже добились изменения маршрута трубы в обход города.

А вот Приморье и Якутия заняли в рейтинге 21-е и 22-е места соответственно. Приморский край подвело 47-е место в списке по уровню загрязнения водоемов (для сравнения, Хабаровский край со всеми проблемами Амура занял лишь 17-е место). Якутия же стала третьей в списке российских антилидеров по образованию отходов - 87-е место из 89 возможных...

Самыми экологически неблагополучными из дальневосточных регионов признаны Корякия и ЕАО (соответственно 25-е и 26-е места в "общем зачете"). Корякия пострадала за самое варварское в стране отношение к водоемам, а Еврейская автономия - за худшие по Дальнему Востоку показатели обеднения фауны и высокий, даже на уровне РФ, темп роста загрязнений атмосферы (см. таблицу).

- С рейтингом я бы поспорил, почему не мы первые, а Камчатка? - сразу несогласился с выводами экспертов заместитель начальника управления окружающей среды правительства Хабаровского края Василий ВОЙТОВИЧ. - В том, что мы в десятке чистейших, большую роль играет географическое положения края. 50% территории занимают труднодоступные, нетронутые леса, которые не осваиваются из-за отдаленности. Тут нет железных дорог, промышленных объектов, оказывающих негативное влияние. Нетронутые экологически чистые территории, высокая степень сохранности природных экосистем и фауны - наше отличие. Хотя, согласен, степень загрязненности воздуха и воды у нас высокая. Это большой минус, он и откинул нас назад. А что касается реки Амур - тут нашей вины нет. Судите сами: на 1 жителя Хабаровского края, живущего вдоль Амура, приходится 9 жителей КНР... А в среднем за год на 1 человека приходится по 3 тонны бытовых отходов. Вот и посчитайте...