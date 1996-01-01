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Еще один мост в Китай
Правительствами России и КНР подписано соглашение о строительстве трансграничного железнодорожного моста через Амур в районе речных портов Нижнеленинский в Еврейской АО и Тунцзян в провинции Хэйлунцзян. Теперь возведение перехода, который окажет сильнейшее влияние на социально-экономическое развитие ЕАО и соседних с ней территорий российского Дальнего Востока, остается лишь делом времени и техники, считают в Биробиджане.
Идея строительства железнодорожного моста через пограничный Амур на территории Еврейской автономии принадлежит компании "Ариком". На территории ЕАО она намерена построить Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат и металлургический завод в районе станции Известковая. Для более эффективной работы всего этого комплекса и кратчайшего доступа на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Ариком" реконструирует железнодорожную ветку Биробиджан-Ленинское и возведет совместно с китайскими партнерами мост через Амур.
Досье"Арикон" входит в Группу компаний "Петропавловск", которая реализует масштабный проект по созданию на Дальнем Востоке крупнейшего комплекса черной металлургии. Специально для инвестирования и строительства российской части моста через Амур еще в 2006 году было создано ООО "Рубикон".
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