Главкома Китая заинтересовал Су-35

Главком ВВС Китая генерал-полковник Сюй Цилян посетил 5 ноября стенд компании "Сухой" и ознакомился с возможностями нового многофункционального истребителя Су-35, который представили руководитель российской экспозиции на авиакосмическом салоне Airshow China-2008 заместитель генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" Александр МИХЕЕВ и заместитель генерального директора компании "Сухой" Сергей СЕРГЕЕВ. Как отметили в пресс-службе "Сухого", главкома интересовал радиус действия истребителя, строительство которого ведётся в Комсомольске-на-Амуре, его вооружение и бортовое радиоэлектронное оборудование. "Сюй Цилян высоко оценил боевые и летно-технические характеристики самолёта", отмечено в сообщении пресс-службы.