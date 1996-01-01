Лучшему участковому Хабаровска подарили квартиру

Победителем городского конкурса "Лучший по профессии" среди участковых уполномоченных милиции Хабаровска стал Роман СВИДРУК. В день своего профессионального праздника он получит ключи от благоустроенной квартиры из рук мэра краевого центра. Такие конкурсы проходят в Хабаровске уже 5 лет. И хотя у города официально нет своей милиции, администрация тесно сотрудничает с УВД. Квартира, ключи от которой 17 ноября, в День участкового уполномоченного, получит Роман Свидрук, станет десятой, подаренной городом милиции.