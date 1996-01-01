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Город Юности отрезали от Москвы
На этой неделе Комсомольский-на-Амуре аэропорт, расположенный в посёлке Хурба, получил радиограмму о том, что с декабря 2008 года самолёты авиакомпании "Владивосток Авиа" не будут совершать посадку в городе на Амуре.
Данную информацию подтвердил руководитель ОАО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" Леонид ГОМЕЙ. Причиной закрытия рейса Владивосток - Комсомольск-на-Амуре - Москва называют нехватку самолетов у "Владивосток Авиа", которая обслуживает рейсы обанкротившейся компании "Дальавиа". В самой "Владавиа" утверждают, что временная отмена обусловлена низкой пассажирской загрузкой в зимний период и, как следствие, экономической нерентабельностью этого рейса. Кстати, по данным пресс-службы авиаперевозчика, на маршруте Владивосток-Комсомольск-на-Амуре-Москва за период с июля по октябрь 2008 было перевезено около 12 тысяч пассажиров.
"Если в июле 2008 года процент занятости пассажирских кресел на направлении Комсомольск-на-Амуре-Москва составил 75,7%, а в июле возрос до 82,6%, что было обусловлено активной раскруткой рейса и высоким спросом на перевозки в летний период, то в осенний период возникла тенденция к уменьшению занятости кресел. В сентября загрузка составила 72,1%, а в октябре упала до 60,4%. На направлении Владивосток - Комсомольск-на-Амуре загрузка также не была высокой: в июле - 24,8%, в октябре 12,8%", - приводит доводы руководителя службы по связям с общественностью ОАО "Владивосток Авиа" городская газета "Наш город".
В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что "Владивосток Авиа" отменяет выполнение рейса Владивосток-Комсомольск-на-Амуре-Москва до 28 марта 2009 года. На это руководитель ОАО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" Леонид Гомей заявил, что отмена рейса "Владивосток Авиа" - это первый шаг к тяжёлому экономическому положению, в котором в скором времени окажется городской аэропорт.
А скоро стало известно, куда вместо Города Юности могут отправиться дальневосточники. Авиакомпания "Владивосток Авиа" анонсировала открытие нового регулярного рейса Владивосток - Хабаровск - Красноярск с 3 декабря. Этот рейс будет удачным дополнением к уже запланированным в рамках зимнего расписания маршрутам, считают в компании. Данный рейс удобно состыкован во Владивостоке и Хабаровске с рейсами авиакомпании в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, а также с рейсами в страны Юго-Восточной Азии: Японию, Китай, Таиланд.
Приоритеты авиаперевозчика понятны. А что делать хабаровским городам и весям, разбросанным на большой территории? Может, взять на вооружение опыт соседей? Например, амурчане сегодня смогут улететь из Благовещенска и на Сахалин, и в Хабаровск (за 5600 руб.). Такую услугу начинает предоставлять местная авиакомпания "Амурские авиалинии", которая заменила на этом маршруте обанкротившуюся "Дальавиа". Правда, ждет их долгий полет без комфорта на самолете Ан-24.
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