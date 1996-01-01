"Стройки века" тормозятся из-за сноса частного жилья

Строительство мостов во Владивостоке вступает в ту фазу, когда отказ от этой "затеи" стал практически невозможен. Силы, которые лоббировали его, могут торжествовать: если все пойдет как намечено, то к саммиту АТЭС 2012 г. оба этих гигантских сооружения будут введены в строй.

Мост через Золотой Рог строится по графику

Генеральный директор ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) Виктор ГРЕБНЕВ недавно отметил, что по строительству четырехполосного автомобильного туннеля на подходах к мосту через б. Золотой Рог в районе фуникулера практически полдела сделано. Побывав на этой стройплощадке, можно убедиться, что он прав. Заметно, что основной объем земляных работ уже выполнен. Землеройный комплекс к концу октября завершал уже "углубление" улиц Некрасова и Гоголя. Грунт из-за нехватки места рядом со стройплощадкой пришлось частично складировать на проспект Красоты и вывозить в район Некрасовского путепровода. К 10 ноября все земляные работы в этом районе должны быть завершены.

Полным ходом сегодня идет армирование "пола" и стен коллекторов туннеля и их бетонирование. Главное теперь - выгнать их полностью, перекрыть и засыпать, что будет делаться в ноябре-декабре, чтобы уже в декабре по временной схеме через фуникулер можно было запустить автомобильное движение. Практически завершены буро-взрывные работы.

Серьезным вопросом остается снос. Из общего списка около 60 объектов пока снесено лишь несколько, из которых наиболее заметным был двухэтажный дом по ул. Суханова, 39. Работа с собственниками ведется заказчиком - Департаментом дорожного хозяйства администрации Приморского края в индивидуальном порядке, и размеры компенсаций, условия выплат и пр. не разглашаются. Однако отмечается, что жалоб пока нет. Хотя и особой радости у "переселенцев" не заметно.

Разговаривая с одним из таковых, удалось выяснить, что для него переезд - это настоящая трагедия. Живя в центре города в доме без услуг, он за это платил всего-то около 500 руб. в месяц. Переселяясь, он с ужасом думает о том, что его "запрут" куда-нибудь на Тихую или в Артем и каждый месяц за "компенсационную" квартиру придется платить не меньше 3 тыс. руб.

Выяснилось, что под снос частично попадет и комплекс центра занятости на ул. Пушкинской, и 40-квартирный дом на ул. Луцкого, здание Первомайского районного суда, несколько офисных зданий и домишки живописного частного сектора в центре города и на другой стороне бухты.

В районе памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Второй мировой войны, в конце октября была подготовлена строительная площадка под одну из опор моста - №6. На очереди - подготовка под опоры №5 и 7. К сожалению, строителям пришлось вырубить часть сквера, да и сам памятник уже огорожен глухим бетонным забором. Поскольку он попал в зону строительства, должны быть произведены работы по его "консервации".

Посетивший в конце октября стройку губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН отметил, что строительство этого моста идет в соответствии с графиком и что нужно - форсировать строительство опор южной части моста. Сейчас по ним ведется рабочее проектирование.

В районе СРЗ уже смонтирован бетонный завод, который будет поставлять бетон для южной части стройки. Прежде всего, для северного пилона - опоры №9, к строительству которого, в принципе, строители ОАО "Дальмостострой" уже приступили.

С военными удалось договориться

Мост на о. Русский тоже пока что большей частью строится со стороны города. Однако наконец-то решены основные вопросы по передаче земель военного ведомства, что позволяет развернуть работы и со стороны острова. Строители УСК "Мост" зашли сюда еще в сентябре и начали готовить строительную площадку. При этом вырубался лес в районе Новосильцевской батареи и отсыпалась дорога от стройплощадки до п. Поспелово. Теперь они получили возможность приступить к подготовке площадки под южный пилон моста на о. Русский.

Подготовка площадки-острова под северный пилон этого моста уже давно полным ходом шла в районе п-ва Назимова.

Чтобы обеспечивать строительство строительными материалами и конструкциями, с обеих сторон развертываются производственные базы строителей, где будет производиться бетон, вариться арматура и собираться секции будущего моста. Однако на о. Русском производственная база будет создана еще и с учетом того, что она будет обеспечивать строительство многочисленных объектов АТЭС, которые в ближайшие годы предстоит возвести на острове и которые затем послужат его дальнейшему развитию как части города.

Директор ФГУ ДСД "Владивосток" Игорь ЗУБАРЕВ недавно высказался, что мост через пролив Босфор Восточный должен быть сдан к июлю 2012 г., причем автомобильное движение по нему необходимо начать несколько раньше, чтобы успеть "обкатать" мост до саммита, который должен пройти в сентябре. Задача не из легких, судя уже по тому, что и длина этого моста больше "золоторожского" примерно в два раза - 3,15 км, и пилоны его примерно на 100 метров выше - 320 метров.

Стоит отметить, что в связи со строительством этого моста жители частного сектора на полуострове Назимова уже испытывают серьезные трудности. Их дома начали "засыпать", предварительно не решив вопрос об их переселении. Есть по этому строительству ряд серьезных замечаний и у Ростехнадзора. И все-таки мосты строятся. А вы не верили...