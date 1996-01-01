Жители Русского нажаловались президенту

На острове Русский состоялась встреча местных жителей с представителями администрации Владивостока, Дальневосточной дирекции Росстроя России, администрации Приморского края.

На сходе были подняты вопросы расселения жителей острова Русский в связи со строительством объектов саммита АТЭС, остро островитяне говорили о бездорожье, отсутствии уличного освещения, нищете местного здравоохранения и образования. Особо звучал вопрос о военном и культурно-историческом наследии, имеющемся на территории острова, которое, по мнению жителей, приносится в жертву непонятной стройке.

По версии РИА PrimaMedia, толчком к такой встрече послужило коллективное письмо жителей о. Русский, направленное президенту и премьер-министру страны, а также в другие федеральные и региональные органы власти.

"Нас, жителей острова, беспокоит отсутствие на сегодняшний день достоверной информации о планах строительства на полуострове Саперном объектов саммита, Федерального университета, ДВО АН РФ, поскольку это непосредственно затрагивает наши коренные интересы. Мы теперь уже не знаем, где мы будем жить, как мы будем жить и будем ли мы вообще здесь жить?" - говорится в письме.

Вопрос властям звучал вполне резонно: "Почему, прилагая все усилия для решения проблем граждан иных государств, не входящих в состав Российской Федерации, наша страна, совершенно не желает обращать внимание на проблемы и нужды своих граждан и, напротив, создает их, загоняя людей в угол, доводя до отчаяния".

После встречи лицом к лицу с чиновниками стройка для жителей Русского стала "понятнее", но уверенности в завтрашнем дне не прибавилось.