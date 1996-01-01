Чем можно удержать россиянина на Дальнем Востоке?

Все российское градостроительство, ранее одно из лучших в мире, переживает глубокий кризис. Это выражается в развале системы градостроительного проектирования и регулирования планировкой и застройкой городов. Его причина - в отсутствии продуманной и долгосрочной стратегии территориально-градостроительной политики нашего государства по отношению к регионам.

На чем строить надежды?

Принятые в последнее время решения по развитию Владивостока как центра международного сотрудничества России со странами АТР дают надежду на то, что "восточный вектор" в политике государства начинает играть более значимую роль. Но анализ реализации ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." показывает, что серьезного прорыва не наблюдается. Неслучайно первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ заявил, что эта программа будет скорректирована. Вопрос: в каком направлении?

С развалом СССР и переходом к рынку стратегию государства в отношении Дальнего Востока начали определять не государственники, радеющие за будущее России, а "счетоводы-рыночники с оксфордскими дипломами", не понимающие роли пространства в жизни и развитии нашей страны. Однако рыночные меркантильные подходы "общества потребления" совершенно неприемлемы для освоения полупустынных районов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

С самого начала освоения восточных земель и Российская империя, и СССР проводили здесь четкую протекционистскую экономическую и территориально-градостроительную политику. Активные переселенческие кампании царской России и строительство Транссиба, "сталинская принудиловка" 30-50-х, бурный рост городов и посёлков в 70-80-е - все это было элементами ее реализации на основе понимания ГЛУБИННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ России. Государство четко понимало роль внеэкономических, стратегических факторов в освоении этих районов, которые сейчас являются настоящим "стабилизационным фондом" будущего России.

Очевидно, что стратегия территориально-градостроительной политики России в ДФО должна основываться не на экстенсивном заселении обширных пространств, а, главным образом, на концентрации усилий для интенсивного развития тех его функций, которые, во-первых, определены его выгодным геостратегическим положением в АТР, а во-вторых, его природным и научно-техническим потенциалом.

Мы должны быть воротами

Прежде всего, юг Дальнего Востока - это "открытые ворота" России в АТР, которые надо обустроить соразмерно возрастающей роли нашей страны в этом регионе. Здесь должен быть сформирован центр политических, экономических, культурных, научных и иных добрососедских связей России со всеми странами АТР. Эта "площадка" должна получить общее признание этих стран, органично войти в "клуб" других таких центров. Соответственно этой роли на юге ДФО должны быть созданы общественные комплексы, обеспечивающие осуществление указанных международных связей на мировом уровне.

У людей есть чувство "привязанности к центру", желание быть "поближе к столице". Не зря Санкт-Петербург добивался разделения с Москвой "столичных" функций, а Сочи стало "рабочей столицей" российского руководства. Но почему рыболовством надо руководить из Москвы, если львиная доля рыбы - на Дальнем Востоке, а московские чиновники не знают "рыбной" специфики? Или командовать лесным хозяйством? Что мешает передать эти "столичные" функции дальневосточному городу, для населения которого причастность к "столице" или близость к ней - важный моральный стимул чувствовать себя полноценными людьми даже на Дальнем Востоке.

Вторая важнейшая функция этих "открытых ворот" - обеспечение трансконтинентальных транзитных связей Европы со странами АТР. Усиление транспортных коридоров Транссиба и БАМ и развитие мощных перегрузочных транспортных узлов в портах юга Дальнего Востока - главные условия ее осуществления. "Полюсами развития" должны стать подлежащие модернизации, реконструкции и расширению порты Владивосток, Находка, Восточный, Ванино, Посьет, Зарубино и создаваемые новые портовые комплексы, прежде всего, на незамерзающих акваториях, и подходы к ним - сухопутные магистрали. Это предполагает создание здесь и мощной логистической инфраструктуры для обеспечения транзитных перевозок.

Сибирь и Дальний Восток являются важными поставщиками минерально-сырьевых ресурсов для стран АТР. Эта функция сохранится на долгие годы. Но следует учитывать, что эти ресурсы не возобновляются, и они не менее важны как своеобразный "стабилизационный фонд" для будущих поколений России. Поэтому масштабы их добычи должны определяться национальными интересами, и лишь потом - спросом мирового рынка. У нас есть огромные запасы возобновляемых ресурсов. Они тоже могут и должны эффективно использоваться в развитии связей России со странами АТЭС.

Немаловажное значение имеет и научно-технический потенциал фундаментальной, вузовской и прикладной науки Дальнего Востока, особенно в "морских" отраслях, геологии, биологии и других, актуальных для стран АТР областях науки и техники. Здесь также обширное поле для сотрудничества в области науки, образования, новых технологий.

Кому все это надо?

Давайте подумаем - кому нужны эти районы? Обычному человеку, озабоченному созданием комфортных условий жизни для себя и своей семьи? Или государству, пекущемуся о сохранении своей территориальной целостности и о создании "ресурсной подушки безопасности" для своего развития?! Чем можно удержать человека на Дальнем Востоке, а тем более привлечь его сюда из западных районов России, если весь комплекс факторов - от условий жизни, оплаты труда до огромной оторванности от центра - однозначно не в "нашу" пользу?

Если человек волен сам выбирать место проживания, то он поедет туда, где лучше условия жизни и он может реализовать свой потенциал. Для жителя России переезд на 7 тыс. километров, в суровые климатические условия - сложнейший жизненный выбор, стимулировать который может только государство!v В Российской империи такими стимулами были тяжелые условия и безземельность для крестьян ряда западных губерний, льготы переселенцам по проезду, помощь в обзаведении хозяйством и наделение землей.

В СССР, не считая "гулаговской принудиловки", на Дальний Восток ехали не только за "длинным рублем" и сезонники на путины, но и романтики "за туманом и за запахом тайги", жившие по принципу "раньше думай о Родине, а потом - о себе". То есть ранее государство давало немало преференций для освоения этих огромных и богатых пространств.

А какие стимулы для людей могут быть предложены сейчас? Как создать привлекательные условия, чтобы люди выбирали Дальний Восток, если стоимость жилья во Владивостоке немного уступает столичной? Если производства даже на юге ДФО не способны конкурировать на мировых рынках с продукцией "теплых" стран и ближайших соседей - Китая, Японии и Кореи? Если криминал и коррупция поразили властные и надзорные структуры региона?

Почти 70% опрошенных во Владивостоке людей в самом активном возрасте - 30-40 лет - высказываются за отъезд из края на запад или за рубеж!

"Овладевшие массами" рыночные, меркантильные интересы, как и интересы бизнеса, на Дальнем Востоке категорически расходятся с интересами государства, которому надо искать пути их гармонизации для сохранения устойчивости страны.

Пока государство будет считать, что оно "делает одолжение" дальневосточникам, "подбрасывая на пропитание" дотации и субвенции, это рано или поздно приведет к потере Россией этого региона. А ведь это население Дальнего Востока "делает одолжение" государству своим проживанием в регионе, невзирая на сложности природы и несравнимые с западными районами условия жизни, сохраняя его территориальную целостность и стратегические ресурсы на будущее!

В территориально-градостроительной политике России по отношению к Дальнему Востоку надо рассматривать регион не как "нахлебника", а как НАДЕЖНОГО СТРАЖА И ФОРПОСТА интересов России в АТР. И здесь ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ факторы должны иметь безусловный приоритет перед другими интересами.

Не всех "крестить" в дальневосточники

Без притока внутренних и внешних мигрантов Дальний Восток не сможет успешно развиваться. Даже при условии создания существенных льгот для переселенцев возможности увеличения его численности за счёт внутренней миграции и привлечения русскоязычного населения из ближнего и дальнего зарубежья весьма ограничены.

Что же делать? Идти по пути "африканизации и арабизации" Западной Европы и "латиноамериканизации" США? Но "захотят" ли "южные" народы в суровую стужу Сибири? Привлечение иностранной рабочей силы в регион вполне актуально и почти безальтернативно. Но оно должно основываться на тщательном анализе и оценке его отдаленных последствий. Пуская в "теремок" нового "жильца", надо просчитывать, чтобы он не развалил "домик". Совершенно очевидно, что России сегодня надо незамедлительно и глубоко продуманно разработать четкую стратегию развития "второго фасада" страны в АТР, учитывая его важную геополитическую роль в развитии всей страны в XXI веке.