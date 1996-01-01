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В меню лишь путинский чизкейк?
С чего начинается средний класс? Первый и самый важный признак - возможность потребительского выбора: или то, или другое. Почему? Все просто: бедные не могут позволить себе выбирать, а богатые лишены прелести выбора вообще - они запросто скупят все подряд.
Подавляющее большинство представителей мидл-класса, взращенного в период путинского "золотого века" - это не предприниматели, занимающиеся малым и средним бизнесом, а наемные работники. Как правило, достигшие должности "менеджер". И такой вот среднестатистический специалист по управлению человеческими ресурсами - наиболее активный член потребительского сообщества. Он пьет глинтвейн и понимает смысл слова "капуччино"; знает, где в его городе подают лучшие чизкейки, и даже может описать разницу между парфюмом от Gucci и Dior. Он читает глянцевые журналы и вот уж несколько лет как махнул на политику рукой. Он не пошел голосовать ни в 2004-м, ни в 2008-м. Да и зачем, казалось тогда, ведь все идет прекрасно.
Сейчас, когда страна погружается в пучину кризиса памятными темпами роста ВВП, на поверхность трагически всплывает очевидный вывод: "Есть что терять". И что еще хуже, среднему классу почти нечего противопоставить прощанию с накопленными дорогими привычками и нарисованными радужными перспективами.
"Как же мог я такое допустить?" - горестно воскликнет менеджер среднего звена, услышавший в свой адрес кодовую фразу об "оптимизации расходов" (кстати, не дай Бог кому-то оказаться на его месте). А ответ будет очень прост. Несмотря на приобретенную возможность выбора продукта потребления, средний класс потерял избирательную силу и вместе с ней лишился альтернативы в решении глобальных вопросов своей судьбы.
Всем понятно, что люди, которые сидят сейчас в Кремле, уходить оттуда не собираются. И точно не уйдут в ближайшие лет двадцать. Но если по результатам выборов их "как бы конкурентами" являются ЗЮГАНОВ и ЖИРИНОВСКИЙ со своим электоратом пенсионного возраста и воззрениями сомнительной адекватности, то у единственных власть имущих представителей политического Олимпа страны появляется и всячески прогрессирует синдром полного удовлетворения собственным положением. А это - прямой путь к ошибкам.
Система "преступление - наказание" до сих пор актуальна, поскольку именно она является инструментом внушения страха. А страх, как предупреждение о возможной опасности, - сильнейшая из дарованных человеку эмоций.
Кстати, если обратить взгляд на заокеанского "потенциального противника", то мы увидим торжество страха как идеологию целого народа. Простой рабочий по имени Джон идет на завод и выполняет норму, лишь бы не потерять свой ежедневный чизбургер с пивом. Простой миллиардер по имени Билл просыпается в шесть часов утра и отправляется на работу, лишь бы завтра у Microsoft не появился серьезный конкурент. Простой техасский ковбой по имени Джордж забывает про интересы партии и делает все, чтобы следующий кандидат (Маккейн) не имел ни капли доверия у народа. Но в США кроме республиканской партии были еще и демократы.
И поэтому выводить из кризиса страну предстоит не седовласому русофобу, а моложавому Бараку Обаме, которого выбрал теряющий свои Infinity средний класс.
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